Varga Ferenc: "A Fidesz megmentette Flórit a börtöntől és a felelősségre vonástól"

Megszüntette a nyomozó hatóság a Híd a munka világába programmal kapcsolatos nyomozását - idézte fel posztjában Varga Ferenc, a Jobbik politikusa.

"A XXI. században még mindig vannak olyan nyomortelepek az országunkban, ahol a legalapvetőbb emberi léthez szükséges víz, villany és infrastruktúra nem áll rendelkezésre, így hát naivan azt gondolhatnánk, hogy majd végre az uniós és a hazai felzárkózásra szánt pénzek valóban a magyar emberek érdekében fognak hasznosulni, ha megkapjuk őket.

Erre szembejön velünk a magyar valóság, miszerint a Farkas Flórián nevével összeforrt Híd a munka világába programmal kapcsolatban a nyomozó hatóság megszünteti a nyomozást. Magyarul a Fidesz megmentette Flórit a börtöntől és a felelősségre vonástól.

Véleményem szerint az emberek nagy többségének, ha meghallják Farkas Flórián nevét, azonnal a Híd a munka világába program eltűnt milliárdjai jutnak eszébe. Azok a milliárdok, amik nem jutottak el a célcsoporthoz, csupán pitiáner csaló politikusok zsebében landoltak, ahogy oly sok más ilyen program ebben az országban.

Számomra ez is csak azt mutatja, hogy attól, hogy Farkas Flórián már nem ül a Fidesz soraiban a Parlamentben, maga a „farkasflórián-jelenség” nagyon is ott van a kormánypártokban. Semmi nem változott az elmúlt évekhez képest, csak egy arcot cseréltek a frakcióban, egy olyan arcot, aki megörökölte Farkas székét, és tovább viszi a „munkásságát” is.

Persze senki ne gondolja, hogy ez a sok-sok pénz mind Flórinál van, dehogy van. Ennek a pénznek egy tetemes része azoknál van, akik miatt Flóri felelősségre vonás nélkül élheti az életét…"