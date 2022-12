Elhunyt Pelé, a brazilok világklasszis labdarúgója

Nyolcvankét esztendős korában elhunyt Pelé, háromszoros világbajnok brazil labdarúgó, a sportág és a sportvilág legendás alakja. Az egykori futballista csütörtökön hosszú betegség után hunyt el.

Kely Nascimento csütörtökön Instagram-oldalán rövid bejegyzésben közölte, hogy édesapja - az évek óta különböző betegségekkel küzdő Edson Arantes do Nascimento - elhunyt. Mint az MTI szerint írta:

"Végtelenül szeretünk, nyugodj békében!"

Pelét kedden a Sao Paulótól 70 kilométerre fekvő Santosban helyezik végső nyugalomra. Korábbi klubja, az FC Santos azt közölte, hogy a végső búcsúztatón csak a közeli hozzátartozók vesznek részt.

Hétfőn kora reggel a koporsót átszállítják a Sao Pauló-i kórházból a tengerparti városba, ahol az egyesület stadionjának játékterén felravatalozzák, hogy helyi idő szerint 10 órától a szurkolók leróhassák kegyeletüket. Másnap Santos utcáin halad majd a temetési menet, amely a tervek szerint elhalad Pelé 100 éves édesanyjának háza előtt is.

A legendás futballista az utóbbi években többször is kórházi kezelésre szorult, tavaly vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház csütörtökön - magyar idő szerint este - közölte a halálhírét.

2016. április 21-én a Pele Birth of a Legend című film bemutatója alkalmából a New York-i Regency szállodában készült kép Edson Arantes do Nascimentóról, közismert nevén Pelé egykori legendás brazil labdarúgóról. MTI/EPA/Peter Foley

Pelé a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az évszázad sportolójává választotta, míg a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) neki ítélte az évszázad futballistája elismerést, illetve 2014-ben a sportág nemzetközi szövetsége (FIFA) tiszteletbeli aranylabdásnak nyilvánította, amit aktív játékos korában brazilként még nem kaphatott meg.