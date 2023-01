Leállhatnak a műtétek Érden, óriási bajban a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Komoly bajba került az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, miután az egyetlen műtőssegédjük is felmondott csütörtökön.

Az intézmény Facebook oldalán minderről kétségbeesett hangvételű posztot tett közzé péntek délelőtt. Bárány Zsolt, a szakrendelő főigazgatója hangsúlyozta:

Ha nem sikerül gyorsan utódot találnia a rendelőnek, akkor február 1-től műtétek tömegei maradhatnak el.

Az érintett betegeket az érdi rendelő kollégái ma elkezdik telefonon kiértesíteni.

Mint írják, műtőssegéd nélkül a szemészeti műtéteken kívül más beavatkozást nem tudnak végezni a jelen körülmények között.

A közlemény szerint olyan Érden vagy Érd környékén élő embert keresnek műtőssegédnek, aki rendelkezik 8 általánossal, az egészségügyi tapasztalat ugyanakkor csak előny, de hiánya nem kizáró ok.

Külön hangsúlyozták, hogy mindezért cserébe az egészségügyi szolgálati jogviszony alapján történő besorolás szerinti bért jelentősen meghaladó fizetést biztosítanak.

Közölték azt is, a leendő kolléga a sikeres betanítás és próbaidő után – az egészségügyi intézmény saját költségén – műtőssegédi képzésen vesz majd részt. Ennek azonban törvényi előfeltétele az érettségi, így ezt csak érettségivel rendelkező jelentkezőnek tudják biztosítani.

Jelezték, aki megfelel a posztban leírt elvárásoknak, annak mihamarabb várják a jelentkezését.

Csőzik László (Szövetség Érdért) polgármester az Alfahírnek elmondta,

az egész magyar egészségügy tragikus helyzete immár Érden is felütötte a fejét, illetve kicsúcsosodik ebben a konkrét esetben.

Az ellenzéki városvezető hozzátette, igyekeznek kezelni a kialakult helyzetet. Kifejtette, a szóban forgó szakrendelő egyelőre önkormányzati tulajdonban van, az új egészségügyi salátatörvény alapján ugyanakkor arra készülnek, hogy júliustól elveheti tőlük a kormány. Csőzik szerint ők viszont azért küzdenek, hogy ne kerüljön állami fenntartásba az intézmény, az ügyben emiatt többször is felszólalt tavaly decemberben az Önkormányzatok Szövetségénél.

Megkeresésünkre Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója közölte, nagyon bizakodó, mert folyamatosan érkeznek az önéletrajzok, így jövő héten el is kezdődnek az interjúztatások, 3-4 időpontot már le is egyeztettek. Mint mondta, kellemesen csalódott, mert legutóbb két éve, 2021 augusztusában egy nagyon hasonló posztra mindössze két ember jelentkezett, ezzel szemben most csak kora délutánig majdnem húsz önéletrajzot kapott az intézmény titkársága.

Bárány arról is beszélt,