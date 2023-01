Schwarcz-Kiefer Patrik: Hozzák nyilvánosságra a Völner-Schadl-ügy vizsgálatának jegyzőkönyvét!

Az újabb felháborító bizonyítékok után hozza nyilvánosságra a Pécsi Tudományegyetem (PTE) a Völner-Schadl-ügy kapcsán végzett vizsgálatuk jegyzőkönyvét!

- sürgette Facebook-posztjában Schwarcz-Kiefer Patrik, a Régiók Bizottságának jobbikos tagja. A Jobbik Baranya vármegyei politikusa felidézte:

"Egy éve pattant ki a Völner-Schadl ügy PTE-t érintő szála, amikor is a lehallgatási jegyzőkönyvek tanúsága szerint vizsgákon való átjutást intéztek el hamiskártyás haveroknak a PTE Állam- és Jogtudományi karán. Volt olyan, akinek meg sem kellett jelenni a vizsgán.

A PTE egy egy hónapos vizsgálatot követően lezárta az ügyet, mondván, hogy semmi szabálytalan nem történt. Ezt cáfolja a ma nyilvánosságra került telefonbeszélgetés, ahol Schadl és Völner arról beszélnek, hogy Pécsett mindenkit, aki egy kicsit bizonytalan volt, mindenkit kimostak a [email protected]ól… olyat is, aki egy kicsit billegett, és mondták, hogy nem valószínű, hogy be fogja fejezni."

"Azon túl, hogy ez tovább rontja az egyetem és a szakma megítélését, még azt a kérdést is felveti, hogy kellően alapos volt-e a PTE belső vizsgálata. Ezért a PTE kancellárjához, Decsi Istvánhoz és a PTE rektorához, Dr. Miseta Attilához fordulok, hogy hozzák nyilvánosságra a belső vizsgálat dokumentációját."

"A tavalyi évben feljelentést is tettem az ügyben közokirat-hamisítás gyanúja miatt, amit azonban a fő nyomozáshoz csatoltak, így további értesítést a sorsáról nem kaptam. Megkeresem az ügyészséget is, hogy tájékoztassanak, történt-e a feljelentésem alapján bármilyen lépés. Ugyanis az világosan látszik, hogy sajnálatos módon a PTE is érintettje az ügynek" - zárta bejegyzését Schwarcz-Kiefer Patrik.