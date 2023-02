Több helyen harmadfokú riasztásokat adtak ki a szélviharos ítéletidő miatt

Az erős széllökések veszélye miatt több Balaton-környéki járásban a legmagasabb, harmadfokú riasztásokat is kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton.

Veszélyjelzésükben az MTI szerint azt írták, tovább erősödik az északnyugati szél, amely a nappali órákban egyre inkább északira fordul. Szombaton napközben az országban sok helyen lehet 70 kilométer/óra fölötti széllökés.

Erősen viharos - 90-100 kilométer/órát meghaladó - szélrohamok elsősorban a Dunántúlon, a Duna vonalának környezetében, valamint az északkeleti tájakon - Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben - várhatók. Emellett kiemelten a Dunántúli-középhegységben főként a Bakonyban, a Mecsek környékén és a Balaton térségében 110 kilométer/óra körüli, vagy azt meghaladó lökésekre is lehet számítani.

Ezért Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém és Zala vármegye területére a legmagasabb, harmadfokú, azaz piros figyelmeztetést adta ki a meteorológiai szolgálat, itt a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 110 kilométer/órát.

Az ajkai, balatonalmádi, balatonfüredi, enyingi, fonyódi, keszthelyi, marcali, siófoki, tapolcai, veszprémi és várpalotai járás területén a harmadfokú riasztást is kiadták.

Másodfokú (narancs) figyelmeztetés van érvényben Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas Vármegye területén, itt a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 kilométer/órát. Hozzátették: az időjárási helyzetre tekintettel nőhet a piros fokozattal figyelmeztetett/riasztott területek nagysága.

A katasztrófavédelem körültekintésre int

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt írta,

a meteorológiai előrejelzések szerint szombat éjfélig az ország területén több helyen viharos szélre és havas esőre, havazásra kell számítani, emiatt csúszós, jeges utakra, csökkent látótávolságra kell készülni.

Azt kérték, mindenki kellő körültekintően közlekedjen a viharos szélben a fák, fasorok, állványzatok közelében.

Azt javasolják, az útra kelőknek, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről, az útviszonyokról és csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival induljanak el. Az autóba tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot és vigyenek magukkal feltöltött mobiltelefont - javasolta a katasztrófavédelem.

Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a meteorológiai szolgálat oldala, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálja tájékoztat. Felhívták a figyelmet arra is, ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot. Ajánlották a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazása, a VÉSZ használatát.

Sok munkát eredményez az erős szél a tűzoltóknak

Az OKF a honlapján később közölte, sok munkát ad a viharos erejű szél a tűzoltóknak, a Dunántúlon és a fővárosban jellemzően kidőlt fákhoz és leszakadt vezetékekhez riasztják az egységeket.

Jelezték: a tűzoltók kézi erővel és motoros láncfűrésszel folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán és a forgalmi akadályok megszüntetésén - írták.

Mukics Dániel, az OKF szóvivője közleményében arra figyelmeztetett:

mivel a talaj nagyon nedves, az erős, helyenként akár száz kilométer per órás szél nemcsak faágakat törhet le, de egészséges fákat is kidönthet.

A balesetek megelőzése érdekében a szóvivő azt javasolta, hogy a meteorológiai riasztással érintett területen mindenki maradjon otthon. Aki mindenképpen autóba kényszerül, indulás előtt tájékozódjon a meteorológiai helyzetről és az utak állapotáról, mert előfordulhat, hogy a kidőlő fák miatt utakat kell lezárni. Aki teheti, az autójával épületektől, villanyvezetékektől, reklámtábláktól, fáktól távol parkoljon - tette hozzá.

Akit gyalogosan ér el a vihar, keressen védett helyet egy épületben, aluljáróban. Távol haladjon a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak sérülést - kérte Mukics Dániel.

A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen erős szél kárt tehet az épületekben is. Ha valahol a szél, vagy egy szél miatt kidőlt fa komoly károkat okoz az épületben, hívják a 112-es segélyhívó számot - írta. Kiemelte: az erős szélben kidőlő fák esetenként elektromos vezetékeket szakítanak el, ezért ilyenkor áramkimaradásra is fel kell készülni. Ha bárki sérült közművet, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott embert, vagy állatot lát, szintén a 112-t hívja.

A tájékoztatás szerint az erős szél miatt megnőhet a szén-monoxid miatti riasztások száma is. Megfordulhat a kéményben az áramlás, mert a szél visszafújja a füstgázt a kéménybe, ami miatt a nyílt égésterű fűtőeszközöknél szén-monoxid keletkezhet. Ezért fontos a mérgezés figyelmeztető tüneteire is ügyelni - áll a közleményben.