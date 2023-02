Potocskáné Kőrösi Anita: Egy szűk elit érdekét szolgálja a balatonföldvári beruházás

Évek óta a balatonföldvári közélet egyik legvitatottabb projektje a Nyugati strandra tervezett kikötő. A polgármester minden eszközt bevetve lobbizik a beruházásért, közben a helyiek és a nyaralók tiltakoznak a megépítése ellen

- kezdte keddi Facebook-posztját Potocskáné Kőrösi Anita. A Jobbik elnökhelyettese azzal folytatta:

"A pro és kontra érvek rendre egymásnak feszülnek, hiszen látva az elmúlt évtized kormányzati fejlesztéseit, minden okuk meg is van a földváriaknak, hogy tiltakozzanak a kikötő ellen. A hatóságok ugyanis annak ellenére kiadták a vízjogi létesítési engedélyt a beruházáshoz, hogy jelenleg is több per van folyamatban."

Egyértelmű, hogy egy szűk elit magánérdekét szolgálja a kikötő és annak megépültével a közérdek csorbul!

"A Balaton déli partján az alacsonyabb vízállás és az áramlás miatt fennáll az eliszaposodás veszélye, valamint a beruházás drasztikus beavatkozás a Balaton ökoszisztémájába;

A Nyugati strand beépítésével elveszik a Balaton ezen szakaszon történő szabad és közvetlen elérése;

A kikötő környékén megnövekszik a forgalom, az infrastruktúra túlterhelt lesz, illetve az egyébként is szabadon elérhető, szűkös parkolóhelyek száma is radikálisan lecsökken"

- sorolta a felmerülő problémákat a jobbikos politikus.

Továbbra is kiállunk a civil kezdeményezések mellett: a gyanús engedélyeztetési eljárások helyett a tiszta és átlátható hatósági ügyintézésért, a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok érdekeinek védelméért, és ami talán a legfontosabb: a Balaton pótolhatatlan természeti értékeinek megőrzéséért

- szögezte le végül Potocskáné Kőrösi Anita.