Kátyú-rock és kráter-metál között romantikus balladát is hallgathatnak majd a Nógrádban autózók

Az idegenforgalom és a hazaszeretet iránt egyidejűleg mélyen érző fideszes politikus, Becsó Zsolt jelentette be az örömhírt, hogy újabb attrakcióval gazdagodik Magyarország. A kaposvári 67-es úthoz hasonlóan épül egy másik zenélő út is, Kelet-Nógrádban. A zenélő aszfalt egy speciális technológiának köszönhetően hangokat bocsát ki, amikor az autós ráhajt.

A fideszes politikus a nógrádiaknak készülő kormánylapban részletezte, hogy Jobbágyi és Salgótarján közötti szakasz valamelyikén alakítják majd ki a szakemberek, de a lényeg, hogy ne kifelé, hanem mindenképpen a megyébe befelé vezető úton érje az autósokat az élmény. Közös döntés született arról, hogy az Ismerős Arcok nevű, manapság államilag futtatott nemzeti rockzenekar Nélküled című dalának egy részletét hallhassák majd az autósok, merthogy

„aligha akad olyan magyar, aki nem hallotta volna még e slágert”.

Ha mégis, akkor álljon itt róla egy definíció, amely szerint ez a dal nem a nemzeti giccs kategóriájába tartozik, hanem egy romantikus ballada, amely a válogatott mérkőzéseken Szózattal egyenértékű „himnusszá” vált. Az országgyűlési képviselő szerint azért is jó ötlet ezt hallani a zenélő úton, hogy már csak emiatt is sokan eljöhetnek a jövőben szűkebb hazánkba, s ha már itt lesznek, közelebbről is megismerik értékeinket.

A nógrádi Becsó Zsolt családja és a turizmus erős kapcsolata időről időre előkerül a sajtóban. 2016-ban a szövevényes gazdasági ügyekkel foglalkozó Átlátszó írt arról, hogy a Becsó család mennyire „talpraesetten” használja ki a Világörökség részét képező Hollókő turisztikai adottságait egy családi ház formájában. Nem sokkal később egy másik, ugyancsak gazdasági ügyekkel foglalkozó portál, a Direct36 már arról írt, hogy ez a gyönyörű panorámával rendelkező kétszintes épület nem is családi ház, hanem „szálláshely”, amelynek kialakítására 34 millió forint állami és uniós támogatást kapott egy Becsó Zsolt érdekeltségébe tartozó cég. A portál utána nézett a „szálláshelynek” és megállapította, különös, hogy „a háznál semmilyen arra utaló feliratot nem lehet látni, hogy vendégházként üzemelne, még egy névtábla sincs kirakva. Az interneten se a nevére, se a címére keresve nem találtunk hollókői vendégházat, egyedül Hollókő honlapján lévő táblázatban van felsorolva az épület, mint engedéllyel rendelkező vendégház”.

Két évvel később a hvg tért vissza hollókői, titokzatos Görbeország vendégház ügyére. Amikor az újságíró az elérhetősége után érdeklődött a vele azonos utcában lévő magán- és vendégházak telefonszámain, a felhívott helyeken mindenütt rögtön azt is hozzátették, hogy

„Á, ne is keresse, az nem vendégház, hanem magánszállás, hiszen az a Becsóéké”.

A helyszínen, a bejárat korlátján ugyan kint lógott a tábla is, hogy „Görbeország vendégház, üzemeltető: Vertical Art Kft.” –, az elérhetőségnél azonban hiányzott a telefonszám. A szomszédok is arról beszéltek, hogy

„az nem vendégház. A helyi országgyűlési képviselő saját háza. Pályázatból építette, amikor a hotel épült. Azt írták rólunk, hogy a mienk a legkorruptabb képviselő.”

Becsó Zsolt azonban váltig állította, hogy az bizony vendégház. A politikus javaslata alapján a hvg megkereste a hollókői önkormányzatot, hogy megtudja, hány vendég után fizetett a Görbeország vendégház 2016-ban és 2017-ben idegenforgalmi adót. Bár a kért adatok összegyűjtésére először időt kért a polgármesteri hivatal, néhány órával később elutasították a kérésüket, mondván az adótitok. A Fideszben egyébként fordult már elő, hogy egy politikus magánhasználatú „vendégházat” épített uniós forrásból: a Bács-Kiskun megyei Izsák polgármestere, Mondok József ellen már az ügyészség is nyomoz emiatt, korábban pedig Edelény exfideszes polgármesterének, Molnár Oszkárnak és Gajai Bertalannak, a helyi Fidesz alelnökének feleségéről derült ki hasonló – fejezte be cikkét a hvg.

2019-ben Becsó Zsoltnak a turizmus iránti hozzáértése Budapesten öltött testet. A 24.hu talált rá egy olyan szállodára a VI. kerületben, amelyik évek óta feketén működhetett a Nagymező utca 66. szám alatt. A portál szerint, noha a társasház különböző ingatlanjaiból kialakított szálloda adatok szerint már évek óta működött, e tevékenység egészen decemberig, tehát a 24.hu kérdezősködéséig ismeretlen volt a kerületi jegyző előtt. Annak ellenére, hogy a legális működéshez szükséges kereskedelmi engedélyt neki kellene kiadnia, csakhogy ilyet a szállodát működtető vállalkozás nem kért korábban. Pedig az egyik szálláskínáló oldal adatai szerint azonban a BDHA összesen 16 szobával és 34 férőhellyel rendelkezett, saját honlapjuk szerint pedig a szálláshoz reggelit, sőt, ingyenes reptéri taxit is biztosítottak a nonstop recepció és takarítás mellett.

A működési engedély hiányáról a terézvárosi önkormányzat azonmód kiderítette, hogy nemcsak kereskedelmi engedélye nem volt a vállalkozásnak, de a földszinti recepciót is magában foglaló külön épületszárny még a szükséges településképi engedéllyel sem rendelkezett. A hatóság munkatársai a fentiek alapján az üzemeltetőnek azonnali hatállyal megtiltották a panzió működtetését, és megígérték, hogy a jogszabály által biztosított szankciókkal élni fognak. Újságírók telefonon elérték Becsót, aki azt mondta, 2018 szeptemberében született döntés, hogy megválik üzletrészétől, és hogy ezt a cégbíróság is rövidesen bejegyzi, de az adatok szerint ez nem sikerült. Végül tényleg kiszállt a cégből, de nem a jelzett időpontban, hanem pár nappal azután, hogy a 24.hu cikkében lebukott. Az adóhatóságtól a konkrét ügyben nem derült ki, hogy érhette-e kár a nemzetet. Engedély nélküli szálloda működésének ugyanis lehet olyan körülménye, hogy a vállalat adóbefizetési kötelezettséget mulaszt el.

De térjünk vissza a muzsikabarát utazáshoz. A „kincstári optimista” Becsó Zsolt a nógrádi portál szerint meg van győződve arról, hogy

„a zenélő útszakasz egyfajta mágnesként is működik majd, amely hozzájárul a nemzettudat erősítéséhez”.

Persze mindig vannak huhogók és elégedetlenkedők, az autósokkal foglalkozó totalcar.hu például meglehetősen földhözragadtan közelíti meg kérdést.