Új rekord született! Tavaly 44 milliárdot költött Rogán minisztériuma a kormánypropaganda terjesztésére

Rogán Antal minisztériuma 2022-ben összesen 44 milliárd forintot költött a kormánypropaganda gyártására és terjesztésére, amivel a 444.hu szerint tavaly rekordösszegű megállapodást írtak alá ilyen munkákra.

Ez egy nap 120,5 millió, vagyis óránként 5 022 831 forintot jelent. Mire ezt a cikket végigolvassa (számoljunk két perccel), annyi idő alatt nagyjából 167 ezer forint ment el tavaly bombázós, brüsszelezős-szankciózós és pedofilozós óriásplakátokra.

Rogánék még év végén is kötöttek egy 11,8 milliárd forintos szerződést ezekre a munkákra. Az állam ezúttal is a 2018 óta monopolhelyzetben lévő Balásy Gyula-cégekkel, a New Land Mediával és a Lounge Designnal szerződött, ezeket a cégeket versenyeztetés nélkül választották ki: „az első pályázatokat leszámítva kizárólag ők adnak be ajánlatot, és verseny nélkül viszik a megbízást” – olvasható a cikkben.

A Közbeszerzési Értesítőben olyan közbeszerzésnek sincs nyoma, amely magyarázatot adna a Habony Árpád egykori felesége, Kaminsky Fanni cégével kötött szerződésre. A Triton Communications Kft.-vel tavaly szeptemberben 760 millió forintért állapodtak meg a „közösségimédia-megjelenésekhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása a Miniszterelnöki Kabinetiroda számára” témakörben, elvileg egyéves időtartamra.

Balásy két cégéhez egyébként nem csak a Rogán-minisztérium propagandaköltései érkeznek. „A két cégen évente több százmilliárd forint folyik át. Rajtuk keresztül hirdethetnek az állami vállalatok, és náluk landolnak Rogánék megrendelései is a propaganda legyártására

- írja a 444, hozzátéve, hogy pontosan mit és mennyiért gyártanak le a Balásy-cégekben az állami propagandából, arról nem jelenik meg részletes információ.

A 44 milliárd forinton kívül a közmédia csatornái évi 130 milliárdból terjesztik a kormányzati propagandát.