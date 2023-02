Sztárügyvédek közreműködésével kezdődött a Schadl-Völner-ügy tárgyalása

A sajtó képviselői és a nagy számban megjelent hallgatóság mellett kezdődött a Schadl-Völner-ügy előkészítő ülése. Itt a 22 vádlottnak arról kellett nyilatkoznia, hogy elfogadják-e az ügyészi vádiratban leírtakat, vagy ragaszkodnak a tárgyaláshoz. Ha elfogadják, akkor esetükben akár ítélet is születhet, de jogászok szerint erre a fővádlottak esetében kevés az esély.

A Schadl-Völner-ügy tárgyalása. Alfahír/Verebes Károly

Egyébként az ügyvédek között valóságos „sztárparádé” volt. A Bánáti családból hárman is jelen voltak, míg Völnert az a Papp Gábor védi, aki korábban a Questor-ügy főszereplőjét, Tarsoly Csabát képviselte.

Béli Balázs

A tárgyalóterembe csak azokat engedték be, akik jó előre jelezték részvételüket, így nagyon sokan csak egy külön teremben követhették figyelemmel a büntetőpert.

22 vádlottat vádolnak a korrupciós ügy kapcsán, köztük a szájmaszkban, bilincsben és vezetőszáron kísért Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét, illetve a másodrendű vádlott Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt. Úgy tűnt, Völner nem nagyon akart bemenni a tárgyalóterembe. A bírónőnek, dr. Tóth Erzsébetnek kellett rászólnia, hogy ugyan kerüljön már beljebb, aminek a volt államtitkár kénytelen volt eleget tenni és végül elfoglalta a helyét a vádlottak padján.

Dr. Tóth Erzsébet, a Schadl-Völner-ügy tanácsvezető bírája. Béli Balázs

Az előkészítő ülés a jelzett 9 órakor kezdődött, de mire a szükséges egyeztetések lezajlottak, már 10 óra is elmúlt. A tárgyalás azzal kezdődött, hogy a vádlottaknak nyilatkozniuk kellett arról, a sajtó készíthet-e róluk kép-, illetve hangfelvételt. Ezt csak a másodrendű vádlott Völner Pál, és a szintén előzetesben lévő harmadrendű vádlott Rehák Róbert engedélyezte, a többiek, így Schadl György is, teljes tiltást kért. Schadl és Rehák az előkészítő ülés elején közölték, nem kapták meg a vádirat teljes szövegét annak ellenére, hogy a bíróság a dokumentumokat sürgősséggel küldte meg a Büntetésvégrehajtásnak, azonban a tanácselnök dr. Tóth Erzsébet úgy gondolta, így is le lehet folytatni az előkészítő ülést. Völner védője azonban úgy vélte, a vádlottaknak joguk van megismerni a teljes nyomozati anyagot. Hozzátette, védence Völner Pál is szeretné, ha minél gyorsabban lezajlana a tárgyalás.

Végül nem sokkal fél 11 előtt kezdte meg az ügyész a vádirat ismertetését. Dr. Boros Gábor, a Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyésze tért ki a vádlottak ténykedéseire. A bírónő 11 órakor szünetet rendelt el.

Dr. Boros Gábor, a Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyésze ismerteti a vádat. Béli Balázs

A szünet után folytatódott a vádirat ismertetése, aminek végén dr. Boros Gábor ügyész közölte a konkrét vádakat és a várható szabadságvesztések mértékét. Ezután a bírónő elkérte a vádlottak személyi adatait, majd megkérdezte a vádlottakat, hogy megértették-e a vádakat. Az összes vádlott igennel felelt.

Dr. Tóth Erzsébet 13 órakor ebédszünetet rendelt el. Utána kerülhet sor a vádlottak nyilatkozatára. Első körben a 16-22. vádlottak nyilatkoznak a vádiratban foglaltakról. A bíróság jelezte, hogy jövő kedden a 6-15. vádlottak nyilatkozhatnak, jövő csütörtökön pedig az 1-5. vádlottak következhetnek. Tehát Schadl György és Völner Pál csak ekkor szólalhatnak meg a vádiratban foglaltakról, hogy elfogadják-e a vádakat, vagy ragaszkodnak a tárgyaláshoz.

A Schadl-Völner-ügy előkészítő ülése tehát jövő kedden folytatódik majd a Fővárosi Törvényszéken.

