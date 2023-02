Orbán Viktor egy lövéssel leszedné az inflációt és békefenntartókat vizionál Ukrajnába

Orbán Viktor miniszterelnök 2023-as évértékelője háborúról, inflációról és pedofíliáról.

Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés 2023-ban az, hogy a legnagyobb európai változások elveszik, vagy meghozzák-e a magyarok életkedvét. Ezután felidézte, hogy a 2010-es kormányváltás után a magyarok szerinte 2020-ra elhitték, hogy „megérte” a sok munka, lett egymillió új munkahely, és alaptörvény is – többek között.

Szerinte a kétharmados győzelmeikhez nem szerencse, hanem szív kellett, és konkrétan megfenyegette a korábbi ellenzéki összefogást. Orbán Viktor szerint a választások előtt Brüsszel megpróbálta kiszárítani a kincstárainkat, Gyuri bácsi pedig begurított 4 milliárdot a kampányba; de ezt elkalibrálták,

„és ha jól látom, még rá is fognak fizetni”.

Felidézte a 2020 tavaszán beütött a COVID-ot is, aminek a legyőzése után a „klímaváltozást is túlélő Kárpát-medencében” megérkezünk oda, ahová vágyunk, „ott leszünk az élbolyban”, ám akkor kitört a háború, ez még hosszú ideig, úgy tűnik, több évig is eltarthat – fogalmazott Orbán Viktor.

„A világ határozottan a vadnyugat felé vette az irányt”

- jelentette ki, hozzátéve: a világjárvány után Európa nem a helyes útra tért vissza, hanem a háború éveibe. Elmondta,

2020 óta folyamatos nyomás alatt éljük az életünket, és ebből lehet még további 4-5 év is.

Ugyanakkor szerinte nem kell feladni a 2010-ben megfogalmazott célokat, csak más eszközökre lesz szükség. A külpolitikában barátokat akar, nem ellenségeket, blokkosodás helyett összekapcsosodást akar a kormány, nemzetpolitikában marad a határon túli közösségek támogatása, de folytatódik a családpolitika, a rezsivédelem, nyugdíjasok támogatása is, és az ígéret szerint a bankszektort, vagy a médiaipart és a távközlést is „visszamagyarosítjuk”, de „már lobog a szélben a szélzsák” - fogalmazott titokzatosan.

Jött egy kis kampánybeszéd is, mert most megígérte a vidék felzárkóztatását is a miniszterelnök. Szerinte annyi pénzt biztosítanak, amit még nem láttak a Monarchiában sem. Azt ígérte, lesznek élelmiszer-ipari bajnokaink, és lesz magyar mezőgazdasági feldolgozóipar is. Felzárkóztatják a keleti régiót, a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc háromszög gazdasági övezetével. Sok energia kell ehhez – vélekedett, ezért erőműveket, vezetékrendszereket építene. Akkor is, ha Brüsszel nem akar ebben részt venni, "majd lesz más" – utalt a kínaiakra.

Megismételte, 2023 lesz a legveszélyesebb év a rendszerváltás óta: az állandósult migráció mellett lesz két új ellenség: a háború és az infláció.

Hogyan győzzük le a háború veszélyét?

Úgy, hogy véget vetnénk neki – válaszolta meg Orbán Viktor a saját kérdését, hozzátéve: de ez nem a mi súlycsoportunk, hazánknak egyetlen választása van, az orosz-ukrán háborúból „ki kell maradni”. Ez nem egyszerű, mert mi a nyugati világ része vagyunk, és ott mindenki a háború pártján áll, vagy legalábbis úgy tesz, mintha – mondta. Feltette a kérdést, hazánk megteheti, hogy a béke pártján álljon. Megtehetjük, hiszen önálló állam, de helyes, erkölcsileg rendben lévő-e? - folytatta. „Helyes, egyedül ez a helyes” - szögezte le.

Oroszország megtámadta Ukrajnát, és jól tettük, hogy támogatjuk az ukrajnai menekülteket.

De azt is látjuk az ukrajnai háborúban, hogy nem a jó és a gonosz seregei harcolnak, hanem két szláv nemzet vív korlátozott háborút

– mondott fontos tételmondatot. Orbán Viktor szerint Magyarország elismeri Ukrajna jogát, hogy védekezzen, de nem helyezi Ukrajna érdekeit a magyar érdekek elé. Ezért sem fognak támogatni szankciókat (bár eddig egyetlen esetben sem vétóztak – a szerk.)

„Lássunk túl Brüsszelen”

- javasolta. Szerinte mindenki tisztában van a világon az orosz-ukrán háború korlátozott jellegével, a magyar felfogás csak Európában kivétel, a világban általános. Leszögezte azt is, hogy nem tartja lehetségesnek, hogy Oroszország fenyegetné Magyarországot vagy Európát, maximum csak az atomfegyverek esetében. Szerinte az elmúlt időszak bizonyította, Oroszországnak semmi esélye nem lenne a NATO-val szemben. Azt az ukrán fenyegetést, hogy Oroszország eljutna az Atlanti-óceánig, Magyarország nem veszi be.

Magyarország szerint a szuverén Ukrajnát azonnali tűzszünettel és tárgyalásokkal lehet elérni, csak tűzszünettel lehet az ember életeket megmenteni. Orbán Viktor úgy látja, a háború felszínre hozott igazságokat is, ilyen a NATO tagságunk kérdése, amit létfontosságúnak nevezett. Ugyanakkor a NATO nem háborús szövetség, nem háborús koalíció, hanem védelmi, így

semmilyen kötelességet nem jelent a tagság, és nem várható el, hogy a tagok együtt támadjanak meg egy harmadik országot.

A NATO keretén kívül kell ezt meg lehet tenni, és az menjen, aki akar. Aláhúzta, brüsszeliták még nem adták életüket ebben a háborúban, de magyarok már adták. „Több tisztelete a magyaroknak Munkácson, Kijevben, Brüsszelben és Washingtonban – mondta.

Arról is beszélt, hogy Európa a háborúba sodródás perceiben van, és ha fegyvert szállítasz, műholdas információt adsz, háborúban, egyelőre közvetett háborúban állsz – utalt Orbán Viktor az uniós hozzáállásra.

„Hamarosan hallani fogunk úgynevezett békefenntartó csapatokról is”

- figyelmeztetett.

A lengyel, és a Baltikum reakcióit elfogadta, de a szerinte a jelenlegi helyzet másként is történhetett volna. Például nem adunk garanciát Ukrajnának a NATO csatlakozáshoz, vagy ugyanúgy tárgyalunk az oroszokkal és elszigeteljük a konfliktust, mint az orosz-grúz-háború idején, és szerinte 2014-ben, amikor megtámadta Ukrajnát Oroszország, Angela Merkel vezetésével szintén lehetett lokalizálni a konfliktust. De most másképpen döntött Európa, amikor tavaly Oroszország támadást indított, a konfliktust nem elszigetelte, hanem Európa-szintűvé tette, pedig lehetett volna két szláv ország háborúja. Amikor a tagállamok döntöttek béke lett, amikor a birodalom központja, akkor háború – összegezte.

Egy évvel ezelőtt még nem voltunk egyedül a béketáborban, ott voltak a németek is, de most már a Leopard harckocsik keletre tartanak,

„talán még a régi térképek is megvannak”

- magyarázta a miniszterelnök, aki szerint ez a modern német iskola, ha csinálnak valamit, komolyan csinálják. Szerinte a német példa miatt sokan inkább átszivárogtak a béketáborból,

„ahol maradtunk ketten, Magyarország és a Vatikán”.

Szerinte pont ezért lesz egyre vadabb a velünk szembeni hangnem, provokálás és sértegetés.

Az Egyesült Államokkal kapcsolatban arról beszélt, hogy Washington most ki akar préselni egy háborúhoz csatlakozó nyilatkozatot a magyarokból, de ő most a republikánusok visszatérésében bízik. Orbán Viktor úgy látja, hogy elkerülhetetlen az oroszok és az amerikaiak közti béketárgyalás.

Miért van infláció?

Az infláció kapcsán kevés érdekességet mondott, konkrét tervekkel nem szolgált. Sokat beszélt a szankciókról, szerint a brüsszeli szankciók 4000 milliárd forintot vettek ki a magyar emberek zsebéből, ebből lehetett volna a családtámogatás, béremelés, stb. Mint mondta, az inflációt nem szabad kivédhetetlennek tartani, cselekedni kell, és válság idején nincs normativitás. Példaként felhozta a különböző stopokat, valamint hogy bevezetik az országos és a vármegyei bérletet is.

Arról is beszélt, hogy a 2022-es év nem törte meg a magyar gazdaság gerincét.

„Az infláció olyan mint a tigris, és neked csak egy töltényed van”

- fogalmazott sokakat meglepve, majd hozzátette, ő el fogja találni a tigrist, és „év végéig egy számjegyűre gyaluljuk az inflációt”.

Az évértékelő vége nem volt szép, ugyanis Orbán Viktor beszélt arról a pedagógiai asszisztensről, aki egy videóban erról beszélt, hogy egy 15 éves fiúval létesített szexuális aktust. Orbán Viktor erre hivatkozva a gyermekvédelmi szabályok szigorítását ígérte. „A genderpropaganda nem egy szivárványos dumcsi, hanem a legnagyobb veszély a gyerekeinkre” - fogalmazott.