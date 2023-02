Schadl-Völner-ügy: Mindent tagadnak a büntetőper fővádlottjai, Völner ügyvédje Varga Juditot hallgatná meg

Schadl György, Völner Pál, R. Róbert, és A. Tamás meghallgatásával folytatódott a legsúlyosabb korrupciós botrányként is emlegetett Völner-Schadl-ügy előkészítő ülése a Fővárosi Törvényszéken.

A csütörtöki tárgyalási napon ismét meg kellett jelenniük az ügy főszereplőinek. Schadl György elsőrendű és R. Róbert harmadrendű vádlottak most is bilincsben és vezetőszáron érkeztek a tárgyalóterembe, Völner Pál pedig messze elkerülve a sajtót jelent meg. Eddig a hétből hat - jogász végzettségű - vádlott ismerte be a vádiratban foglaltakat, hogy kenőpénzt fizettek Schadl Györgynek, így ők legfeljebb felfüggesztett börtönt kaphatnak, illetve a jogász munkától való részleges vagy teljes eltiltást.

A.Tamás 5. rendű vádlottat kérdezték először a bűnössége kérdésében. Ő volt a harmadrendű vádlott R. Róbert tanácsadója és a vádirat szerint letartóztatása után összeomlott, sírva fakadt, és míg Schadl György, Völner Pál, vagy éppen R. Róbert nem tett beismerő vallomást, A. Tamás megtörten „énekelt”. Arra a korábbi kérdésre, hogy R. Róbert mit mondott neki arról, hogy milyen ügyek elintézésében kér közreműködést Rogán Antaltól a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető és most már a titkosszolgálatokat is felügyelő minisztertől, illetve Schadl Györgytől, A. Tamás homályos sztorikat elevenített fel, de megemlítette például az állami ATEV fehérjefeldolgozó nevét, amelyek érdekelték – ahogy az iratban szerepel – „Rogán üzleti köreit”. R. Róbert és Schadl ügyleteiről viszont részletes vallomást tett A. Tamás.

A részletek azonban később következhetnek, mivel dr. Tóth Erzsébet bíró kérdésére

A. Tamás ötödrendű vádlott tagadta a vádban foglaltakat és tárgyalás lefolytatását kérte. Ügyvédje más bizonyítékok mellett további tanúk meghallgatását is indítványozta.

R. Róbert következett, aki már az ügy egyik fővádlottjának számít. R. volt Schadl György bizalmasa és ha igaz, akkor őt nevezte Schadl „gazdának” és vélhetően ő intézte Schadl ügyeit. Az egyik ilyen „sikeres” ügy során a vádirat alapján Schadl és R. Róbert „mestermunkának” nevezték, hogy még egy jósnőt is lefizettek, hogy az azt mondja az aktuálisan fizető ügyfelüknek, ami az ő érdekükben áll. Az orosz „üzleti” kapcsolatokkal is rendelkező R. Róbert email címe meglehetősen beszédes, így kezdődik: [email protected]

Nem volt ugyanakkor beszédes kedvében, de annyit kijelentett, hogy egyik terhére rótt bűncselekményt sem ismeri el, és ragaszkodik a tárgyalás lefolytatásához. R. Róbert szerint azok a hanganyagok, amelyek a vádban is megjelentek, szerinte nem fedik a valóságot.

Csak kiragadott részleteket ismerhettem meg, ezért kérem a teljes hanganyag megismerését

- mondta R. Róbert, de a bírónő közölte, hogy akkor legalább fél évet kellene hallgatással eltölteni, a vonatkozó anyag megismerését azonban lehetségesnek mondta.

R. Róbert, a Völner-Schadl-ügy harmadrendű vádlottja. Béli Balázs

R. Róbert ügyvédje egyebek mellett indítványozta, R. Róbert a továbbiakban szabadlábon védekezhessen.

Ezután következett Völner Pál másodrendű vádlott. A volt igazságügyi államtitkár merev arccal, senkire sem pillantva lépett a tárgyalóterembe. dr. Tóth Erzsébet kérdésére, hogy elismeri-e a vádiratban foglaltakat és lemond a tárgyalás jogáról, Völner egy nyilatkozatot olvasott fel, amelynek lényege, hogy minden vádpontot elutasít, ragaszkodik a bizonyítási eljárás lefolytatáshoz.

Hivatali kötelességemet soha nem szegtem, sem jogászként, sem pedig államtitkárként. Az ellenem felhozott vádak megalapozatlanok, nem álltam korrupciós kapcsolatban Schadl Györggyel, és nem befolyásoltam a végrehajtói kinevezéseket. Az ügyészség korlátozta a védekezésemet, mert a lehallgatási anyagokból kimaradtak olyan részletek, amelyek alátámasztanák a védekezésemet. A családom „zár alá vételét” törvénytelennek tartom, és álláspontom szerint a sajtó törvénytelenül szerezte meg a nyomozati anyagokat

- jelentette ki Völner Pál az előkészítő ülésen.

Völner ügyvédje hosszan cáfolta, illetve jogellenesnek nevezte a vádiratban foglaltakat.

Azt mondta: 22 tanú meghallgatására teszek indítványt, köztük P. Bélát, illetve azokat a tanúkat, akiknek korábbi vallomását az ügyészség szerint elég felolvasni. Védencem érdekében szeretném még beidézni dr. Trócsányi László volt igazságügyi minisztert, és dr. Vízkelety Mariann államtitkárt, tovább elkerülhetetlen Varga Judit meghallgatása is - tette hozzá az ügyvéd.