Elemző: Így adódhat vissza a Jobbik lelke szavazók százezreinek a szemében is

Új, Jobbik - Konzervatívok néven folytatja a párt, miután erről döntött szombati kongresszusán. Évadnyitó beszédében Gyöngyösi Márton pártelnök és EP-képviselő kijelölte a Jobbik - Konzervatívok jövőbeli irányvonalát a magyar politikai térben. Ember Zoltán Levente elemző, az Iránytű Intézet ügyvezetője ezt a témát elemezte villáminterjú keretében az Alfahírnek.

Milyen lehetőségekkel indul a magyar belpolitikai palettán egy konzervatív párt?

Kétféle közelítéssel élnék. A mai Magyarország ellenzéki palettáján, ha egy párt arculata világos, öndefiníciója van, képes a minket körülvevő világot ennek megfelelően leírni, az önmagában determinálja, hogy jól teljesít ebben a mezőnyben - akár az ellenzéken belül, akár a pártszimpátiával nem rendelkezők körében. Ha valakivel először találkozunk, bemutatkozunk; kezet fogunk, mondunk magunkról néhány mondatot. Az ismeretség elmélyülése során pedig jó esetben megfelelünk eme mondatoknak, önazonosan viselkedünk. Ha ezt teljesítjük, jó eséllyel szimpátiát keltünk az adott közegben. Ez az, ami hiányzik az ellenzéki palettán.

A következő hónapokban meglátjuk, hogyan teljesít ebben a hatalmas politikai-stratégiai és PR-marketing munkában, valóban "visszaadódik-e" a Jobbik lelke szavazók százezreinek a szemében is.

Az orosz elnyomó politikával szembeni nyílt kiállás, valamint az európapártiság a közelgő EP-választások kapcsán milyen jelentőséggel bírhat a Jobbik szövetségi politikájában?

A Jobbik - Konzervatívok fontos feladata egy EP-frakcióba való bekerülés; a frakcióhoz való tartozás több érdekérvényesítési lehetőséget jelent, nem mellesleg használható erőforrásokat is, legyen az kapcsolati, vagy éppen anyagi. Adná magát a leginkább konzervatív pártokat is tömörítő Európai Néppárt frakciója, azonban a továbbra is tag KDNP szabotálhatja a folyamatot. Sok múlhat azon, milyen helyzetben találja magát a választások után a Néppárt, mekkora előnye van, egyáltalán van-e előnye a többiekkel szemben. A névváltás önmagában is segíthet egy jobbikos képviselő nemzetközi kapcsolatteremtésében, hiszen a Jobbik ebben a tekintetben éppen az ellenkező utat járta be az elmúlt években, mint a Fidesz.

A NER működésében nagyon fontos a szimbolika, a Konzervatívok által ajánlott lyukas zászló mennyire lehet erős jelképe a hatalommal szembeni ellenállásnak, illetve a szabadságvágynak?

Ez is része lehet a "lélek visszaadásának", illetve a megkülönböztethetőség szimbólumának a Fidesszel szemben. Előbbi állításom talán magyarázatra szorulhat. Az alapítása idején, amikor megkapta Pongrátz Gergelytől a Jobbik a lyukas zászlót, jobboldali közösségnek definiálta magát, de még nem számított nemzeti radikális pártnak. A tavaszi választást megelőző időszakban pedig "baloldali" bélyegzést kapott a párt. Amikor egy politikai erő új vonalat húz az életében, ügyelnie kell a kontinuitásra is, hogy találjon olyan elemeket sikeresebb, vagy romantikusabb régmúltjából, amelyeket cölöpként meg tud tartani, és mindenki érti a szervezeten belül is, hogy az az elem mit is jelent, hiszen maga is érzelmileg kapcsolódik hozzá.