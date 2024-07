290 millió forintból csak egy kidőlt táblára és egy rozoga csarnokra futotta a pusztában

Európai uniós forrásokból a tervek szerint egy fröccsöntő, egy zabhántoló, és egy tojástartódoboz-gyártó üzemet kellett volna létesíteni abban az „ipari parkban”, ami jelenleg elhagyatottan áll Szurdokpüspökiben. Az esetet Hadházy Ákos ellenzéki országgyűlési képviselő tárta fel.

Magyarországnak fölösleges és káros egyetlen eurocentet is küldeni addig, amíg szabadon lophatják és herdálhatják a pénzt fideszes politikusok

– írta Hadházy.

A terület szinte teljesen üres, „a préri legtávolabbi csücskében egy pár száz négyzetméteres elhagyatott kis csarnok áll”, ami elvileg a műanyagfröccsöntő-üzem kellene, hogy legyen.

A projekt leírása szerint ez egy zöldmezős beruházásról van szó. „Tulajdonképpen nagyon őszinték voltak” – ironizált Hadházy. A beruházás képi dokumentációjában egy traktor kaszálja éppen a területet.

„A megyei propagandalap egy éve arról lelkendezett, hogy az ipari park fellendíti a település gazdaságát” – írta Hadházy a NOOL.hu beszámolójára utalva. A cikk szerint három üzemnek kellett volna létesülnie, azonban ebből egyetlen gyártócsarnok valósult meg, az is elhagyatottan áll azóta is.

Ezen kívül 280 méter utat vezettek az ipari park legtávolabbi csücskében álló csarnokhoz, ami teljesen felesleges, hiszen a csarnokot akár közelebb is építhették volna. Az úthoz közvilágítás is tartozik, és elvileg megvalósult a terület közművesítése is, de ezekről a munkákról nem érhető el képi dokumentáció.

A legszomorúbb, hogy ez az eset nem egyedi. Rengeteg kis faluban történt ilyen „ipari park” fejlesztés, ahol borírékolni lehet, hogy soha nem fog megjelenni semmilyen komolyabb üzem

– mutatott rá az ellenzéki politikus.

Kiemelte: a Fidesz legfeljebb akkumulátorbontókat létesít. Szerinte ezek a projektek csak arra jók, hogy „a helyi kiskirályok jól járjanak”, illetve propagandacikkeket lehessen írni a „fejlesztésekről”. „Hasonló elkövetési mód a minden faluba teljesen eldobott méregdrága piacok, illetve a horribilis pénzekért épített mini bölcsődék garmadája” – sorolta Hadházy Ákos.

