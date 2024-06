3 és 4,5 százalék közé becsüli az idei inflációt az MNB

A következő hónapokban az infláció a jegybank 2-4 százalékos toleranciasávjának felső széle körül alakul és a maginfláció is emelkedik a második negyedévtől, ugyanakkor az elmúlt hónapok erőteljes dezinflációja miatt csökkentette az éves átlagos inflációs prognózisát a Magyar Nemzeti Bank - mondta Balatoni András, a jegybank igazgatója csütörtökön, a júniusi Inflációs jelentést bemutató online sajtótájékoztatón.

A negyedéves gazdasági előrejelzésben ismertetett adatok szerint

a Matolcsy György vezette MNB az idei inflációt a 3,0-4,5 százalékos sávba várja,

0,5 százalékponttal alacsonyabbra a márciusi előrejelzéshez képest.

A drágulás üteme mérséklődhet, ellenben a GDP nőhet a következő években

Ami az elkövetkező éveket illeti, a jövő évi és a 2026-os prognózison nem változtattak,

mindkét évben 2,5-3,5 százalék közötti fogyasztói áremelkedéssel számolnak.

A jelentést ismertetve az is kiderült, hogy a jegybank idei GDP növekedési előrejelzését változatlanul 2,0-3,0 százalékon tartotta. Jövő évre 3,5-4,5 százalékos, 2026-ban 3-4 százalékos GDP-növekedést várnak Magyarországon.

Kamatvágás és forintárfolyam

Ismeretes, a héten már az MNB az alapkamatot is tovább csökkentette, így az 7 százalékra olvadt. A jegybank 25 bázispontos kamatvágása után a forint is megmozdult, így egy kis forinterősödés követte a kamatdöntést, 396,28 forintról 395,07 forintra változott az euró jegyzése. Ugyanakkor jelezték azt is, hogy az év második felében azonban "nagyon visszafogott tere van a további kamatvágásnak".

Csütörtökön viszont már 397 fölé lépett nemzeti devizánk az euróhoz képest.

