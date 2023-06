5 hasznos tipp a havi spóroláshoz, lemondások nélkül (x)

Mostani bejegyzésünkben adunk néhány hasznos tippet: olyan szempontokat mutatunk be, amelyek segítségével faraghatunk a havi kiadásokból. Ezeket betartva akár pár hét elteltével is megtapasztalhatjuk, hogy milyen érzés, amikor a hónap végén több marad a pénztárcánkban. Vágjunk is bele!

5 tipp a rendszeres kiadások csökkentésére

Sok kicsi sokra megy – tartja a mondás. Ha ennek szellemében, ahol csak tudunk, kicsit visszaveszünk a költéseinkből, kis lépésekkel haladva egy idő után észrevehető eredményeket érhetünk el. Nézzük is, mire érdemes figyelnünk!

1. Főzzünk gyakrabban!

Napjainkban már egy kifőzdei étkezés vagy egy péksütemény vásárlása is sokkal többe kerül, mint nagyjából egy éve ilyenkor. Ezért rengeteget spórolhatunk, ha saját főztünkkel próbálunk meg kiváltani annyi étkezést, amennyit csak tudunk. Ha friss alapanyagokból készítjük el a napi menüt, az pozitív hatással lehet az egészségünkre és jelentősen csökkentheti a havi étkezési kiadásainkat is.

2. Használjuk kevesebbet az autót!

A gépkocsik üzemeltetése és fenntartása egyaránt költséges, ezért, amikor csak tehetjük, érdemes kerülni használatukat. A tömegközlekedéssel nemcsak pénzt spórolhatunk, hanem a környezetet is kímélhetjük. A kerékpár is remek eszköz a munkába járáshoz vagy a bevásárláshoz, kímélve a környezetünket és a pénztárcánkat, ugyanakkor javítva szellemi és fizikai frissességünket.

3. Optimalizáljuk az energiafelhasználást!

A közüzemi számlák havonta visszatérő kiadások, így hasznos, ha csökkenteni tudjuk rezsikiadásainkat. A LED-izzók akár 90%-kal kevesebb energiát fogyaszthatnak, mint a hagyományos modellek, ár-érték arányukat tekintve hamar megtérülő beruházást jelenthetnek. Ha pedig az elektromos eszközöket nem használjuk, inkább húzzuk ki azokat a konnektorból, mint hogy készenléti üzemmódban tartva fogyasszák az áramot.

4. Csökkentsük a telefonszámlát!

A különböző üzenetküldő alkalmazások szinte mind rendelkeznek hívásfunkcióval, ezek használata ingyenes a hagyományos telefonhívásokkal szemben. Érdemes körbenézni a szolgáltatók kínálatában is, akad-e a piacon kedvezőbb ajánlat az általunk használt díjcsomagnál.

5. Keressük a kedvezőbb konstrukciókat!

Ha van egy régebben kötött biztosításunk vagy valamilyen előfizetésünk, érdemes ezeket felülvizsgálni és előnyösebb konstrukciókat keresni. Akárcsak a banki szolgáltatások terén: egy kedvezőbb feltételekkel történő bankszámlanyitás jelentős megtakarításokat hozhat, például a készpénzfelvétel, az utalás vagy az SMS-értesítés díjai közötti eltérések okán.

Ha csak pár száz forintot spórolunk is a fenti módszerekkel, éves szinten ez is észrevehető megtakarítást jelenthet. Egy jobb konstrukcióban történő bankszámlanyitás, egy díjcsomagváltás vagy egy energetikai korszerűsítés lehet, hogy igényel egy kis időt és energiát, bizonyos esetekben akár befektetést is, azonban már rövid távon is csökkentheti a havi kiadásainkat.

Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője az K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.