5 milliót csurrant cseppent Majka új dala

Talán nincs is olyan olvasó, aki ne hallotta volna Majka új Csurran, cseppen című dalát, aminek videoklipjét péntek este tették közzé és politikai tartalma miatt azonnal berobbantotta az egyébként sem unalmas hazai közéletet. A klipben egy elképzelt ország, Bindzsisztán elnöke tálal ki a korrupt rendszerről. A klipet sokan úgy értelmezték, hogy a jelenlegi magyar kormány ténykedéséről szól, azonban érdekes, hogy az elképzelt ország igazságrohamot kapó miniszterelnökét Pandur Pjetrönek hívják (azaz Péter, a kicsinek). Ez a kettősség alátámasztja Majka későbbi nyilatkozatát, miszerint ő semelyik politikai oldalra nem szándékozik állni. Talán csak a teljes politikai elitet kívánta kritizálni a mára milliomossá vált ózdi rapper.

A négy nappal ezelőtt megjelent dal klipje mostanra meghaladta a YouTube-on az ötmilliós megtekintésszámot, továbbra is stabil első helyet foglal el a YouTube legfelkapottabb dalai között. Ami meglepőbb, hogy nemcsak Magyarországról hallgatják: a klip Ausztriában is vezeti a listát, és egyre feljebb tör Németországban, illetve Hollandiában is.

Majka dala nemzetközi szintekre is eljutott, a világ legnagyobb dalszövegeket listázó oldalán, a Geniuson hétfőn a Csurran, cseppené volt a legkeresetteb dalszöveg. Jelenleg a negyedik helyen áll.