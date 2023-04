90 forinttal olcsóbb az üzemanyag Szlovéniában a Mol kutakon

Benke Richárd, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzatának jobbikos képviselője hasonlította össze a Zala vármegyei Lentiben és az onnan csak félórányira lévő, de már szlovén oldalon, a muraszombati MOL benzinkúton látható üzemanyagárakat.

Ez alapján a szlovén MOL kúton egy liter 95-ös benzin 1,374 euróba kerül, ez átszámítva kb. 520 Ft/l-es árat jelent. A lenti MOL kúton egy liter 95-ös benzin 610 Ft-ba kerül.

A kettő közti különbség literenként(!) 90 Ft - miközben ugyanazon MOL kutakról beszélünk, „csak” 33 km-nyi távolság és egy határ van a kettő között

- hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Benke Richárd, a Jobbik-Konzervatívok politikusa aki szerint azt is érdemes összehasonlítani szlovén-magyar tekintetben, hogy milyen határátkelőkön megy át az ember, milyen a kisfalvak látványa, rendezettsége, milyenek az útviszonyok, milyen a kisvárosok élhetősége, kinézete és így tovább.

Sajnos mindezek összehasonlításában a mérleg pozitív nyelve abszolút a szlovén oldal felé billen el - szóval el se tudom képzelni, mi lenne kishazánkban, ha nem dübörögne a gazdaság, ha nem előznénk a kanyarban és nem működnének a magyar reformok...

Benke Richárd posztját sokan értékelték. A hozzászólók nemcsak a két ország közötti üzemanyagárakra reagáltak, de azt is jelezték, hogy a magyar és a szlovén bérek között is jelentős különbségek vannak Szlovénia javára, és azt is kiemelték, hogy a bevásárlás során olcsóbban lehet kijönni a szlovén oldalon.

Címlapkép: Benke Richárd