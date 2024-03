A Bankmonitor szerint évtizedekre a megvásárolt lakáshoz köthet a CSOK Plusz

A CSOK+ egy igen kedvező feltételekkel igényelhető, támogatott hitel – írja a lakáshitelekkel foglalkozó szervezet. Szerintük azonban ezekért a kedvezményekért cserébe azonban szigorú feltételeknek kell megfelelnie az adósoknak, ráadásul ezek egy része az igénylést követő időszakra is vonatkozik.

Több évtizedre az ingatlanhoz köthet az új CSOK

A CSOK Plusz esetében számos előírás, feltétel van, amelyek megsértése súlyos következményekkel jár:

⚫ Ha jogtalanul vettük igénybe a támogatást, akkor vissza kell azt fizetnünk.

⚫ A jelzálogjog fennállása alatt a kérdéses ingatlanban kell laknunk.

⚫ A jelzálogjog fennállása alatt nem bonthatjuk el a lakást.

⚫ A jelzálogjog fennállása alatt kizárólag lakhatásra használhatjuk az otthonunkat.

⚫ A jelzálogjog fennállása alatt nem engedhetjük át másnak a lakás használatát, nem kerülhet a lakásra más használati joga.

Ellentétes információk vannak arról, hogy meddig kell az adott ingatlanban laknunk: a rendelet egyik pontja 10 évet említ, míg a másik a jelzálogjog fennállása alatt írja elő ezt a feltételt – figyelmeztet a Bankmonitor. Bizonyos kivételeket tartalmaz a jogszabály az egyes feltételekkel kapcsolatban, de az általános elvárásokat jól mutatja a fenti felsorolás.

Milyen jelzálogjog kapcsolódik a támogatott hitelhez?

A CSOK Plusz miatt a hitelt nyújtó bank jelzálogjogot jegyez be a fedezetként felajánlott ingatlanra. Emellett az állam a kamattámogatáshoz kapcsolódóan a kölcsönösszeg 20%-nak erejéig jelzálogjogot jegyez be a megvásárolt lakásra. Valamint a második babától – amennyiben élünk a 10 millió forint tartozáselengedés lehetőségével – az elengedett összegre külön jelzálogjogot jegyeznek még be.

A jelzálogjoghoz kapcsolódóan elidegenítési és terhelési tilalom (röviden ETT) is rákerül a tulajdoni lapra. Az állami jelzálogjog a kölcsön futamidejének végéig marad érvényben. Ez nagyon fontos kikötés, hiszen az állami elvárásokat a jelzálogjog időtartalma alatt kell teljesítenünk.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben 20 évre vettük fel a támogatott hitelt, akkor a kérdéses ingatlant két évtizedig nem adhatjuk el, nem használhatjuk más célra. Ha ezen előírásokat megszegjük, akkor pedig a támogatásokat büntetéssel növelten kell rendeznünk az állam felé.

Vagyis, amikor a futamidőről döntünk, akkor a Bankmonitor szakértői szerint egyben azt is meghatározzuk, hogy meddig kell a támogatáshoz kapcsolódó utólagos feltételeket teljesítenünk. (Például hosszabb ideig kell teljesíteni az előírásokat az alacsonyabb jövedelműeknek, akik nem tudnak nagyobb törlesztőt bevállalni, ezért hosszú futamidőt választanak.) Azt tudni kell, hogy a CSOK+ minimális futamideje 10 év, vagyis minimum egy évtizeden át teljesítenünk kell az utólagos elvárásokat.

Csak összehasonlításképp: a korábbi, vissza nem térítendő CSOK támogatás esetében 10 évre jegyzett be az állam jelzálogjogot, és ezen időszak alatt kellett teljesíteni az utólagos előírásokat.

Mekkora büntetést kell fizetni, ha megsértjük a szabályokat?

Szabálysértés esetén az előírások megsértéséig kapott kamattámogatást, valamint az igényelt gyermekvállalási támogatást – a második babától elérhető 10-10 millió forint tartozáselengedést – kell visszafizetni. Mégpedig büntetéssel növelten, ami a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékének felel meg. Ennek aktuális mértéke évi 13,25%.

Jó hír, hogy a támogatásokat kizárólag a jogosulatlanul igénybe vett kedvezmények után kell visszafizetni. Ha például két vállalt gyermekre igényeltünk 30 millió forint CSOK Pluszt, ám csak egy gyermekünk születik, akkor a 15 millió forint után járó kamattámogatást kell büntetéssel növelten rendeznünk. (Egy gyermek után ugyanis legfeljebb 15 millió forint támogatott hitelt kaphattunk volna.)

A korábbi CSOK támogatás esetében, amennyiben szabályt sértettünk, akkor a kapott vissza nem térítendő támogatást kellett rendeznünk legfeljebb 5 százalékos büntetéssel növelten. (Vagyis a büntetőkamat nagysága érdemben nagyobb az új, 2024-től elérhető támogatás esetében.)

A Bankmonitor szakértői ugyanakkor kihangsúlyozzák, hogy nem kell visszafizetnünk a kapott kedvezményeket akkor, ha a támogatással vásárolt ingatlanunkat cserélnénk le egy újra. Amennyiben a kormányhivatal hozzájárul, akkor az állami jelzálogjogok átjegyezhetők egy másik ingatanra. Az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket sem kell visszafizetni – vagyis az addig kapott kamattámogatást és a gyermekvállalási támogatást sem -, ugyanakkor a kedvezményes hitelt vissza kell fizetni, ami komoly terhet jelenthet – hangsúlyozták.

(Címlapkép: A múlt század hetvenes éveiben vasbeton-panelekből épült lakótömbök és villamos távvezeték a főváros X. kerületében, az Újhegy parkban. MTVA/Jászai Csaba )