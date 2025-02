A bűnözőket ne engedjék rá a társadalomra!

A Jobbik véleménye szerint a bűnözőknek a börtönben van a helye az olyan őrült és elmebeteg petíciónak, amely több mint hétezer börtöntölteléket szabadítana a magyar társadalomra pedig a szemetesben a helye. - jelentette ki sajtótájékoztatóján Ander Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője.

A politikus hozzátette:

Nagyon határozottan elítéljük az összes olyan kezdeményezést, ami a magyar társadalmat felzaklatja, ami gyakorlatilag semmi másra nem jó, mint a köznyugalom megzavarására. Amikor egyébként vidéken nagyon sok helyütt, főleg a perifériákon árad a bűn és romlanak a bűnözési statisztikák, akkor amikor a leszakadó perifériákon pusztítanak a gettó drogok, egészen egyszerűen teljesen megdöbbentőnek tartjuk, hogy bárki előálljon egy olyan tervezettel, amelynek értelmében több mint hétezer jogszerűen teljesen törvényesen elítélt bűnözőt szabadítanának a magyar társadalomra.

Kiemelte, hogy a Jobbik véleménye az, hogy sokkal szigorúbb törvényekre és keményebb ítéletekre lenne szükség, valamint a rendőri állomány megerősítésére, anyagi megbecsülésük javítására, hiszen nagyon rosszul fizetettek a rendőrök. Véleménye szerint, sokkal jobban meg kellene, hogy becsülje a mindenkori kormányzat és a magyar állam, az ő munkájukat.

Elképesztőnek tartjuk azokat a hamis magyarázatokat is, amelyekkel Rafael Balázs Leándrosz ezt a petíciót indokolta, nevezetesen, hogy a raboknak a tartási költsége az nagyon sokba kerül a magyar államnak. Ez egyébként így van, de nem az a megoldás, hogy őket kiengedik a börtönből, hanem az, hogy mondjuk ki kellene váltani a hazai migránsmunkásokat és be kellene vezetni, egy "elítélti munkaerő programot" a börtönökben is, hogy ne ázsiai migránsmunkások dolgozzanak az akkumulátorgyárakban, hanem mondjuk azok a jogszerűen elítélt bűnözők, akiknek bizony lenne mit törleszteni a magyar társadalom felé.

-jelentette ki a Jobbik alelnöke.

Leszögezte, hogy ezek az emberek nem ártatlanul kerültek börtönbe, ezeket az embereket a magyar törvények alapján ítélték el a bíróságok, és minden egyes ilyen petíció, amelyik tömeges amnesztiát követel gyakorlatilag a bírók megbecsülését és munkájukat ássa alá. Úgy véli az sem magyarázat, hogy Dr. Rafael Leándrosz azzal támasztja alá petícióját, hogy korábban is történt Magyarországon amnesztia. Például, amikor a magyar társadalom határozottan elítélte mondjuk Novák Katalinnak azon húzását, amikor egy "aberrált pedofil segítőjének" kegyelmezett meg. Hozzátette:

a magyar társadalom és a Jobbik azzal sem értett egy amikor a fideszes kormányzat több mint kétezer embercsempészt engedett ki a börtönökből. Ezt is határozottan elutasítottuk ugyanúgy, ahogy ezt a petíciót is. Rafael Balázs Leándrosz egyébként nem ilyesmin kellett volna törnie a fejét, hanem meg kellett volna hallgatnia az olyan bölcs és köztiszteletben álló cigány embereknek a javaslatát, véleményét, mint például a Somogy megyei Kalányos István, akinek már 2008-ban volt bátorsága kimondani azt, hogy "nem barátom a bűnöző roma" egy megyei hírlapban leközölt cikkében. Vagy éppen meg kellett volna hallgatnia a jászsági Illés Tibornak azt a megállapítását, hogy bizony a cigányságnak is inkább ki kell vetni maguk közül a bűnözőket.

Ander Balázs úgy véli, ehhez az "őrült tervhez" sajnálatos módon nagyon rövid időn belül százhúsz roma nemzetiségi önkormányzat csatlakozott, aláírva ezt a petíciót, miszerint eresszék ki ezt a több mint hétezer bűnözőt. Hozzátette, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke, Aba-Horváth istvánt azonban nagyon finoman, de mégiscsak elhatárolódott ettől a petíciót. Ezt mindenképpen tiszteletre méltó lépésnek tartja a Jobbik Magyarországért Mozgalom.

Mi hiszünk abban, hogy a cigány társadalmon belül is többségben vannak azok az emberek, akik felelősen vállalt gyermekeik jövőjét a tanulásban és a munkában látják, hiszünk abban, hogy nem szabadulóbulikon való rajoskodás a megoldás. Hiszünk abban, hogy ennek a társadalomnak az egyik legfontosabb nemzetstratégiai ügye a cigány-magyar együttélés konstruktív megoldása.

- jelentette ki a Jobbik országgyűlési képviselője.

Kiemelte, éppen ezért az összes ilyen kezdeményezéshez csak és kizárólag negatív módon tud pártja hozzáállni. Leszögezte, hogy kérik a Rafael Balázs Leándroszhoz hasonló embereket, hogy ne ebben gondolkodjanak.

Indítsanak azért petíciót, hogy az olyan kezdeményezések kapjanak társadalmi figyelmet is, mint amilyeneket a Jobbik is beadott a költségvetés módosításaként, miszerint legyen még több Biztos Kezdet Gyermekház, vagy támogassa a kormány a tanodákat a 2025-ös költségvetésben. Ezér kellene petíciókat indítani, ezért kellene aláírásokat gyűjteni. Mi hiszünk ebben és kérünk mindenkit arra, támogassa azt az ellenpetíciót, amelyet a Jobbik indít Rafael Balázs Leándrosz kezdeményezésével szemben.

- zárta mondandóját Ander Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője.