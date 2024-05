A cukrászat eszközigénye és az étel szállításának folyamata (x)

A cukrászatban is a legmagasabb minőségre kell törekedni, mivel a vendég csak abban az esetben tér vissza újra, ha a számára kedvelt ízeket tudja hozni a hely.

A cukrászat egyben művészet is!

Azt mindenki tudja, hogy a cukrászat egy külön szakma, azonban ma már nem elegendő elkészíteni az ismert recepteket, hanem valami pluszt is kell nyújtani a vásárlók számára. A Gasztroplaza a cukrászati eszközök forgalmazása során arra törekszik, hogy olyan magas minőségű cukrászati kellékeket biztosítson, amelyek lehetővé teszik ezeknek a műalkotásoknak a létrehozását.

Az ismert és kedvelt süteményeken kívül mindig kell egyedi, csak a cukrászdára jellemző termékeket is biztosítani, ezenkívül szinte egyáltalán nem lehet ma már cukrászda glutén-, tej-, vagy cukormentes sütemények kínálata nélkül. A táplálékallergiások számára is biztosítani kell a megfelelő választékot, ehhez pedig mindig külön eszközöket kell használni a keresztszennyeződés elkerülése érdekében.

A cukrászati eszközök

A cukrászok számára az alapanyagok feldolgozásához szükséges kézi eszközöket kell beszerezni, ez pedig a habüst, a kelesztőkosár, a habverő, a különböző méretű ecsetek. Ezeken kívül az édességek megformálásához desszertformákat, cannoli formát és kiszúrókat, mintázókat kell vásárolni. A konyhai mérleg, a mérőkanál, a mérőkancsó a receptben előírt mennyiségek kiméréséhez kell, a tésztával való munkához pedig tésztaadagoló, tésztavágó, nyújtófa, spatula, tésztakaparó szükséges.

Az elkészült mű dekorálásához, vágásához szirupadagoló, szita, rács és tortaosztó szükséges, de mindenképpen kéznél kell lennie habzsáknak, habcsőnek, állványnak és tálcának is. A fagylalthoz is többféle kelléket be kell szerezni, a csokoládéval történő professzionális munkához szintén elengedhetetlenek a különböző eszközök.

Az ételszállítás is eszközigényes

Attól függően, hogy milyen mennyiségű és állagú ételt kell szállítani egyik helyről a másikra, a Gasztroplaza oldaláról vásárolhatók étel- vagy italszállító badellák, thermoládák, műanyag vagy rozsdamentes ételszállító dobozok, uzsonaszállító dobozok, termoszok, valamint zsúrkocsik és tárolóállványok is. Nem szabad megfeledkezni az ételminta tárolásáról, amely egy lényeges előírás, ehhez tárolótasakot kell vásárolni. Emellett az étel nyomonkövetésére ételkísérő szállítólevelet kell alkalmazni, amely megkönnyíti a napi adminisztrációs munkát és biztonságossá teszi az ételek szállítását, tárolási, szállítási körülményeit, azonosítását.

Az étel- és italszállítás során nagyon alaposan kell eljárni, vigyázni kell a higiénés feltételekre és olyan eszközöket kell választani, amely az adott étel számára ideális.