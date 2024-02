A hulladék szétválogatásához megfelelő munkagépekre van szükség (x)

Ezekkel nagy mennyiségben, hatékonyan lehet kezelni az összes hulladékot, és a felmerülő igényeket is gyorsan ki lehet elégíteni.

Teljes körű szolgáltatást kapunk

Egy hosszas folyamat során, a konténerrendelés leadása és teljesítése után a hulladékfeldolgozóhoz kerül a szemét. Ma már arra is lehetőség van, hogy a cégek a legkülönfélébb bontásokat, földmunkákat is el tudják végezni a saját gépeikkel, de akár alvállalkozói ügyfélkörüket is bevonhatják a folyamatba. A hulladékválogatás egy nagyon fontos művelet az egész hulladékfeldolgozásban. Ehhez a legjobb vállalkozások általában 3 db 15 tonnás, szortírozó fejjel ellátott forgó kotrót használnak, amivel megtörténik az előválogatás.

Az anyagmozgatáshoz 15-20 tonnás homlokrakodókat alkalmaznak. Az aprólékos kiválogatás pedig már szinte teljesen automatizált, egy 50 tonnás Averman típusú szortírozó géppel történik. Természetesen mindehhez hulladékra is szükség van, ami ma már hatékonyan tud eljutni a szolgáltatókhoz. Ehhez általában konténeres sittszállítást használnak.

Ez tulajdonképpen arról szól, hogy az adott építkezésre, felújításra, bontásra kiszállítanak egy (vagy több) tárolót, amibe az építési hulladék kerül. Ha megtörtént a berakodás vagy megtelt a konténer, akkor ismét érkezik a teherautó, a szemetet pedig elviszi a hulladékfeldolgozóhoz, ahol a munkagépek segítségével azonnal megkezdődik a feldolgozás.

Szinte minden elszállítható, ami a művelet során keletkezik

A faldarabok, fa, fém, beton, sitt, törmelék mind berakodható a konténerbe. Az ajánlás az, hogy először a szóródó anyagokat rakjuk a tárolóba, majd utána mehetnek rá a nagyobb elemek. Vannak azonban olyan hulladékok, amelyeket konténerrel szigorúan tilos szállítani. Ezek közé tartoznak azok a veszélyes anyagok, mint amilyen a festék, az olaj, az olajos rongy és textília, személyautó és teherautó gumiabroncs, azbeszt, azbeszt pala, növényvédő szerek, akkumulátor és szárazelem.

A megrendelés gyorsan megtörténik

A konténerrendelés egy nagyon egyszerű folyamat. Csupán meg kell adni a szállítás helyét és időpontját, ahol érdemes arra figyelni, hogy olyan dátumot határozzunk meg, amikor mi is a helyszínen tudunk tartózkodni, hogy zökkenőmentes legyen a művelet.

Továbbá szükség van még a konténer méretére, amit köbméterben kell megadni. Ajánlott nagyobbat rendelni, hogy mindenképpen beleférjen az összes hulladék. Végül pedig pontos leírást kell adnunk a szemétről, a keletkezés módjáról, hogy biztosan ne legyen közte olyan, amit konténerrel nem lehet szállítani.