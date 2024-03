A Jobbik bemutatta soproni polgármester-jelöltjét

Pénteki, Sopronban tartott sajtótájékoztatóján Reischl Gábor először arról beszélt, hogy a Jobbik-Konzervatívok, a Nyugat a Jövőnk Egyesület felkérésére, valamint az LMP támogatásával pályázza meg a polgármesteri posztot, illetve szűkebb lakókörnyezetében pedig az egyéni képviselői mandátumot kívánja elérni.

Reischl tősgyökeres soproni, iskoláit is ott végezte, emellett a Soproni Erdész és Faiparos Diákok Baráti Körének elnöke, ami második legnagyobb erdész szervezet az Országos Erdészeti Egyesület után. Az erdélyi szakembereket tömörítő egyesületben gyakran technikus minősítő vizsgákon is részt vesz.

Reischl Gábor jelenleg igazságügyi szakértőként dolgozik, egyéni vállalkozóként végzi ezt a tevékenységet.

A Jobbik-Konzervatívok soproni polgármester-jelöltje 28 évig dolgozott a Fertő-Hanságban, először a Fertő tavi, majd a Fertő-Hanság Nemzeti Parknál, ahol kiváló osztrák-magyar kapcsolatokat épített ki.

Ezek máig is élő kapcsolatok, tulajdonképpen a burgenlandi, illetve osztrák tartományi politikusokkal kiváló munkakapcsolatba kerültem az osztrák-magyar határon átnyúló nemzeti parki kapcsolataim által

- fogalmazott.

Reischl elmondása szerint minden a Fertő-tóhoz köti, így szívügyének tekinti, hogy leállítsák a folyamatban lévő fejlesztést, aminek nyomán egy részét lerombolták, és öt éve elvették a soproniaktól a Fertőt.

Pedig egy nemzeti park, a világörökség része, a beton és az üveg nem ide való - hangsúlyozta.

Mivel fontosnak tartja a zöldfelületek védelmét, kiemelte: elképesztőnek tartja, hogy szállodát akarnak beleépíteni a Fertő-tó nádasába.

“Nem szabad ilyet tenni, ez egy nemzeti parki terület. Hagyjuk meg a szállásadást a helyi vállalkozóknak Sopronban, illetve Fertőrákoson”

- mondta.

Elmondása szerint látott olyan terveket, hogy például a Széchenyi téren is ki akarják vágni a fákat és kockakövekkel lerakni, hogy ott is parkoló legyen. Tudomásul kell venni, hogy egy fát könnyű kivágni, de borzasztó sokáig tart, amíg újra nő - fogalmazott.

A zöldfelületek védelme mellett másik nagy probléma szerinte, hogy Sopronban nagyon sok a szemét. Úgy látja: ha Ausztria felől beérkezünk, akkor nem egy tiszta, gondozott környezetet látunk, hanem szemét szemét hátán van mindenhol.

Kifejtette: abszurdnak tartja, hogy különböző vadásztársaságok próbálják összegyűjteni a szemetet, majd utána még fizetniük is kell azért, hogy bevihessék azt szeméttelepre, hiszen nem rendelkeznek hulladékkezelési joggal. Reischl elmondta, vannak úgynevezett “indikátor szemetei”, ma is megnézte a kedvenc sörösdobozát, ami már hónapok óta ott van, ahol hagyta. Nagyon sok a tennivaló ezen a téren is.

A harmadik fontos ügy a Közbiztonság. Mint mondta, Sopron megtelt, és teljesen élhetetlenné vált a belső migráció miatt.

Nagyon jó lenne, ha mindenki otthon tudna boldogulni, nem Ausztriába kéne menni munkát vállalni ahhoz, hogy egy normális polgári életet tudjon valaki élni

- hangsúlyozta.

A képviseleti demokráciáról szólva elmondta:

Nem a központi akaratot kell a városok polgárainak a torkán lenyomni, hanem az itteni akaratot kell tolmácsolni az ország vezetői felé.

Hozzátette: a választási rendszer kimondottan tisztességtelen, az egyfordulós választás jól tudható, hogy csak egy irányba kedvez.

A kampánnyal kapcsolatban azt mondta, az ellenzék teljesen el van lehetetlenítve bírságokkal, illetve nagy probléma a pénztelenség is.

Reischl Gábor jelezte: nem fog túl sok plakátról mosolyogni, hiszen nem nagyon van miből ilyeneket csináltatni.

Szeretném felajánlani a szolgálataimat Sopron város polgárainak, ha a választók megtisztelnek bizalmukkal, akkor ezt én nagyon nagy örömmel fogom ellátni

- fejtette ki, hozzátéve, hogy a helyi, lokálpatrióta polgárból, leginkább 35 év alatti fiatalokból álló csapatát majd később fogja bemutatni.

Zárásul arról beszélt, hogy mindenféle gyűlöletkampányt elutasít és a választások minden résztvevőjének jó egészséget és békés kampányt kívánt.

