A Jobbik szerint a kormány már nem is tagadja, hogy kivezetné hazánkat az EU-ból

A kormány már nem is tagadja, hogy kivezetné hazánkat az Európai Unióból - világított rá friss közleményében a Jobbik-Konzervatívok.

Miután a gazdaságfejlesztési miniszter kifejtette, hogy „a magyar gazdaságnak át kell állnia így is, úgy is egy uniós forrás nélküli létre”, már azok számára is világossá válhatott, hogy Orbánék ki akarják vezetni hazánkat az Európai Unióból, akik a Fidesz ebbéli szándékában eddig kételkedtek.

Hozzáfűzték, a Jobbik-Konzervatívok az egyetlen párt, amely erre a veszélyre felhívta a figyelmet.

„Orbán korrupcióra épülő, oroszbarát rendszere ugyanis nem fér össze az EU-val. Putyin hűséges csatlósa pedig a magyar nemzeti érdekeket eddig is bármikor háttérbe szorította, ha ez szolgálta érdekeit”

- fogalmaztak, egyben jelezve: „Mi azonban nem hagyjuk, hogy hazánk a vesztes oldalra, az unión kívülre kerüljön, ahol Orbán orosz segítséggel korlátlan ideig uralkodhat, a tisztességes magyar emberekre pedig alacsony bérek, és a nyugati életszínvonaltól való további távolodás vár.”

„Európa a biztonságunk és a fejlődésünk záloga! Felelős, a magyar nemzeti érdeket szolgáló kormányt!”

- szögezte le végül az ellenzéki párt.

