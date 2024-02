A kegyelmet adó Novák Katalin ferdítve reagált: Undorodom a pedofíliától

Novák Katalin első alkalommal válaszolt újságírói kérdésekre a bicskei pedofilügyben hozott kegyelmi döntése kapcsán. A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy az ő elnöksége alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak (holott erről konkrétan szó sem volt, jókorát csúsztatott az államfő).

Novák Katalin az ATV kérdésére egész pontosan úgy válaszolt:

Az én elnökségem alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is.

Csakhogy a köztársasági elnök asszony nem a szó szerinti tárgyban szólalt meg, gyakorlatilag a ferdítés eszközéhez nyúlt:

ugyanis nem pedofil bűnözőt mentett fel a pápa érkezésekor, hanem egy pedofil igazgatót mentő és fedező igazgatóhelyettest (ami egyáltalán nem fest jobban, főleg a sértett gyermekek szempontjából).

A kedélyeket felborzaló eset nyomán az ellenzéki pártok a köztársasági elnök lemondását követelték, a Jobbik-Konzervatívok politikusai például rendhagyó akcióval készültek a Sándor-palotához még a hétvégén.

Novák Katalin az örmény elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette ki azt:

Undorodom a pedofíliától, az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartom.

Ezek mellett az államfő felidézte, a pedofilok elleni szigorúbb fellépésnek, a pedofilok nyilvántartásának a bevezetésének ő volt az egyik leghangosabb élharcosa (ennek viszont nem sok eredményét látni). Arról is szólt, hogy van egy jogszabályi rendelkezés, mely szerint az elnöki kegyelmi döntések indokolása nem nyilvános, ennek megfelelően természetes az, hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket, és adott esetben ezek megválaszolatlanok maradnak, ez így volt az elmúlt 33 évben, és így van a világ legtöbb országában is – igyekezett érvelni Novák.

„Együttérzek a pedofília minden áldozatával, és amennyiben valakinek akár kormányoldalról, akár ellenzéki oldalról valóban olyan szándéka van, hogy érdemben lépjünk fel még hatékonyabban a pedofíliával szemben, annak partnere vagyok most is és az leszek a jövőben is” – húzta alá Novák Katalin, aki azzal is próbálta elvenni az ügy élét, hogy több száz kegyelmi ügyben hozott döntést.

Tulajdonképpen a magyar államfő megmagyarázta a megmagyarázhatatlant.

(Címlapkép: Novák Katalin - Facebook)