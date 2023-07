A kistarcsai kórház bejáratánál halt meg egy férfi, akit éppen gyógyultnak nyilvánítottak

Az esetet a Blikk írta meg, akiket az édesanya, Ábrók Andrásné Margit keresett meg. Az asszony még most is alig tud beszélni a tragédiáról, feltörő könnyei elfojtják a szavakat. Egyetlen fiát veszítette el, végig kellett néznie, ahogyan András meghalt.

A férfi autista volt, először április 14-én este lett rosszul.

Mentőt hívtunk, bevitték a kistarcsai kórházba, ahol hajnali 2 órakor végeztek a vizsgálattal. Megnyugodtunk, mert bár ijesztőek voltak a tünetek, az orvosok szerint minden eredménye rendben volt, így hazamehettünk.

Ekkor bizonytalan hasi fájdalmak írtak a kórházi papírokra.

András nem lett jobban: továbbra is fulladt, beszélni is alig tudott. Két-három nappal később a háziorvoshoz fordulatak, aki köptetőt írt fel neki, de ez nem használt, ezért úgy határoztak, visszamennek a kórházba. Az anya itt maga is megdöbbent, mert fiát a pszichiátriára vitték, úgy gondolja, a fia autizmusa miatt. A Blikk rendelkezésére bocsátott dokumentumok szerint az ambulanciáról a férfit azért irányították a pszichiátriára, mert súlyos "mentális retardációt és markáns viselkedésromlást" diagnosztizáltak nála, valamint korábban megvágta a fülét, és szándékában állt újra megtenni ezt.

"Egy hétig volt bent, biztos vagyok benne, hogy nem foglalkozott vele senki úgy, ahogy az állapota megkívánta volna"

– mondta el a lapnak András édesanyja.

Hozzátette: a fia nem pszichés beteg volt, mégis akként kezelték.

A férfit egy hét után újra kiengedték, gyógyultnak nyilvánítva:

"Kerekesszékben hozták el a kijáratig, ott felállt belőle. Még mondtam neki, hogy vigyázzon a lépcsőn, aztán megérkezett a taxi, és épp be akartunk szállni, amikor hátratántorodott és összeesett."

A férfit a kórház dolgozói megpróbálták újraéleszteni, de nem tudtak segíteni rajta, András a bejárat előtt halt meg.

Édesanyja azt ígéri, nem hagyja annyiban a dolgot:

Nem tudtam elengedni a fiamat, itt őrzöm a hamvait. Egyszerre leszünk eltemetve, de amíg élek, addig küzdök, hogy kiderüljön, hogy ki és hol hibázott.

Dr- Turbucz Piroska, a kórház orvosigazgatója a Blikknek elmondta, hogy a hozzátartozói bejelentést kivizsgálták, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház orvosai, illetve az ápolószemélyzet felelősségét megalapozó szakmai hibát, mulasztást nem tártak fel.

A család feljelentést tett a rendőrségen. A halotti anyakönyvi kivonat szerint András halálát a tüdőverőér rögösödése okozta, de tágulásos szívizomproblémája is volt, amit hozzátartozói szerint az orvosoknak észre kellett volna venniük, és ennek megfelelően kellett volna kezelniük őt.

