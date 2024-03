A közműátírás menete új szerződőknek (x)

Közműátírás – nem feltétlenül olyan tevékenység, aminek bárki szívesen nekivágna így első hallásra, hiszen a fejünkben a fogalommal kapcsolatban a hosszú sorban állás jelenik meg neonfényes hivatalokban, vastag (és utólag bizonyára kiderül, hogy hiányos) aktakupacokkal a hónunk alatt. Pedig lehet ezt másként is, mutatjuk hogyan.

Ismerkedjen meg ön is az OnlineKozmu közművek átírása online szolgáltatásával!

Jogcím kerestetik!

Ahhoz, hogy bármilyen közműszolgáltatást a nevünkre írassunk, kell természetesen egy jogcím, amit számtalan élethelyzet eredményezhet.

A leggyakoribb ezek közül az adás-vétel, azaz, amikor valaki megvásárol egy lakást, amibe be is költözik, és ennek tulajdonosaként, lakójaként, természetesen a közműveketet is a nevére venné.

Ezenfelül persze jogcím keletkezhet ajándékozással, örökléssel, bérbeadással, haszonélvezeti joggal és több más módon is.

Új szerződőként eljárni

Klasszikus esetben a közművek átírása az új szerződő feladata, tehát azé, akinek a nevére az ügyintézés következtében a közművek kerülnek.

Az online felületen a procedúra nem bonyolult, első lépésként meg kell adni a fentebb emlegetett jogcímet, a szolgáltatás igénybevételének pontos címét, illetve – jelen esetben az ügyintézés végzőjével azonos – új szerződő adatait.

A számlázási adatokat is tisztázni kell, emelett pedig több fizetési mód közül is választhat, úgy mint átutalás vagy bankkártya.

Ezek teljesítése után, melyek a sikeres fizetést is magukba foglalják, érkezik egy email, amelyben további adatok megadását kérik a címzettől.

Ezek pedig az előző szerződő (pl. a lakás régebbi tulajdonosa) adatai, a közműszolgáltatások új igénybevevőjének adatai, egyéb adatok, melyeket az egyes közműszolgáltatók kérhetnek egyedi igényeik alapján.

Szükséges nyomtatványok

Az ügyintézéshez bizonyos dokumentumokat is mellékelni kell, melyeket érdemes a nyomtatványtárból letöltött sablonokkal elkészíteni, ezzel elkerülve az esetleges hiánypótlási kérések okozta fölösleges fáradalmakat.

Ezek közül a legfontosabb, az OnlineKozmu-nek adott meghatalmazás az új szerződő részéről, hogy nevében közműátírást végző ügyintézőként eljárjon. Emellett fontos az átadás-átvételi jegyzőkönyv, melyben szerepel az összes óraállás szolgáltatónként, tételesen felsorolva. A fogyasztás eddig a pontig a régi szerződőhöz tartozik, ettől kezdve pedig az új szerződőt terheli.

Szükség van az előző szerződő lemondó nyilatkozatára, mellyel tulajdonképpen hozzájárul az eddigi szerződések felbontásához, megnyitva az utat az új megállapodások megkötése előtt. Ha a számlafizető eltér az új szerződőtől, akkor ehhez is szükség lesz egy külön elfogadó nyilatkozatra.

A jogcímet alapító adás-vételi, öröklési, stb. szerződést nem kell prezentálni, viszont nyilatkozni kell meglétéről, és amennyiben valamelyik szolgáltató igényli, be kell mutatni azt a kételyek eloszlatása végett.

Mindezekkel együtt a közművek átiratása új szerződő számára egyáltalán nem nehéz feladat, az online térben könnyen és gyorsan véghezvihető.