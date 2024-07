A KSH szerint 3,7 százalékra enyhült az infláció júniusra, a kormány elégedett

2024. júniusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Májushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszereké 0,3 százalékkal csökkent - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Emlékezetes, az áprilisi inflációt szintén 3,7 százalékra, míg a májusi áremelkedést magasabbra, 4 százalékra mérte a KSH éves alapon.

Most azt közölték, hogy tavaly júniushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,1 százalékkal emelkedett.

A termékcsoporton belül így nőttek az árak:

🔺 a cukoré 27,4,

🔺 a büféáruké 9,2,

🔺 a csokoládé és kakaó ára 9,1,

🔺 a gyümölcs- és zöldségléé 8,7,

🔺 az éttermi étkezésé 8,1,

🔺 a sertéshúsé 7,8,

🔺 az alkoholmentes üdítőitaloké 5,6 százalékkal nőtt.

Az alábbi termékeké pedig így csökkentek:

⛛ A tojás ára 22,3,

⛛ a liszté 19,2,

⛛ a tejtermékeké 10,2,

⛛ a száraztésztáé 10,0,

⛛ a kenyéré 8,2,

⛛ a tejé 6,2, és

⛛ a baromfihúsé 5,5 százalékkal csökkent.

Mint folytatták, a szolgáltatások 9,7 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér 13,1, a testápolási szolgáltatások 10,7, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,5, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, a lakásjavítás és -karbantartás 9,8, a sport- és múzeumi belépők 8,2, az üdülési szolgáltatás 3,0 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 4,2, ezen belül a dohányáruké 4,7 százalékkal emelkedett. A gyógyszer, gyógyáruk ára 6,1, a testápolási cikkeké 2,1 százalékkal növekedett. A ruházkodási cikkek 4,1 százalékkal drágultak. A háztartási energia 2,7, ezen belül a vezetékes gáz 5,2, az elektromos energia 2,4 százalékkal olcsóbb lett.

A tartós fogyasztási cikkekért 1,3 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ez utóbbin belül a használt személygépkocsik ára 8,8 százalékkal csökkent, ám az új személygépkocsiké 5,7, a szobabútoroké 2,1, a konyha- és egyéb bútoroké 1,9, a fűtő- és főzőberendezéseké 0,8 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok pedig 3,2 százalékkal drágultak.

Azt is ismertették, hogy májushoz viszonyítva egy hónap alatt a fogyasztói árak átlagosan nem változtak.

Az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal mérséklődött, meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 4,4 százalékos árcsökkenése következtében. E csoport nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt.

A fentiek mellett a cukor ára 2,1, a tojásé 1,7, a párizsi és kolbász ára 1,1 százalékkal csökkent, a kávé, illetve a csokoládé és kakaó ára 1,2-1,2, a büféáruké 0,9, a baromfihúsé 0,6, a tejé 0,3 százalékkal nőtt.

A legnagyobb mértékben, 1,0 százalékkal a szeszes italok, dohányáruk, valamint (szintén 1,0 százalékkal) a szolgáltatások drágultak, utóbbin belül az üdülési szolgáltatások 4,4, a társasházi közös költség 1,4, a lakbér 1,1 százalékkal. A háztartási energiáért 2,3, ezen belül a vezetékes gázért 4,6 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A járműüzemanyagok ára 3,4 százalékkal csökkent - írta a KSH.

A nemzetgazdasági miniszter meg van elégedve

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a mai adatokra reagálva arról beszélt, hogy szerinte minden várakozást felülmúlt az infláció júniusi mérséklődése.

A kormány célzott intézkedései letörték és visszaszorították az inflációt. Az olyan intézkedések pedig, mint az online árfigyelő rendszer, élénk kiskereskedelmi versenyt generálva támogatják, hogy az infláció tartósan alacsony szinten maradjon

- értékelte a legfrissebb adatokat keddi közleményében Nagy Márton.

Az Orbán-kormány tárcavezetője nyilvánvalóan pozitív fejleményként méltatta, hogy összességében az élelmiszerek ára havi alapon 0,3 százalékkal mérséklődött.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az alacsony infláció pozitív láncreakciót indított be a nemzetgazdaságban, amelynek jótékony hatásait egyre nagyobb mértékben érzékelhetik a magyar családok és a vállalkozások is. A reálbérek növekedését és a fogyasztás növekedését is dicsérte Nagy Márton, aki az alapvetően magas inflációs bázisról már nem ejtett szót.