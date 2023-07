A „legrosszabb” kommunista időket idéző propagandával reagált Moszkva a vilniusi NATO-csúcsra

Moszkva élesen bírálta a kétnapos vilniusi NATO-csúcstalálkozót. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint az orosz állami televízióban úgy fogalmazott, hogy „folyamatban van egy tömeges, hangszerelt kiképzés, a finn kormány miniszterei pedig gordonkaszólót adnak elő Ukrajna megsegítése jeléül”. Zaharova szerint a NATO-csúcs nem más mint a „nyugat” által manipulált színes látványosság.

A külügyi szóvivő bejelentése vélhetően azokat se lepte meg különösebben, akik vakon elhiszik az orosz propagandát, azon viszont már talán már ők is meglepődtek, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök némi diplomáciai „izmozás” után jelezte, támogatja majd a svéd NATO-tagságot. Ez viszont azt is jelenti, hogy Orbán Viktor magára maradt, mivel a parlament elvben csak ősszel tárgyalhatja az előterjesztést, ráadásul a miniszterelnök azt a korábbi kijelentését is kénytelen lesz visszavonni, hogy nem hazánk fogja utoljára ratifikálni Svédország NATO-tagságát.

A miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter ezek után némi „békepárti” kijelentéssel körítve csak annyit közöltek, hogy elutaztak a vilniusi csúcstalálkozóra.

(MTI) (Alfahír)

Címlapkép: Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Fotó: MTI/EPA/Orosz külügyminisztérium