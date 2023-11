A Lidl, a Jobbik és az emberek nagy része is azt akarja, hogy munkaszüneti nap legyen december 24.

November elején Balassa Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője törvényjavaslatot nyújtott be, amelyben azt akarja elérni, hogy a parlament nyilvánítsa munkaszüneti nappá szenteste napját. „A magyar társadalom régóta várja, hogy – sok európai uniós tagállamhoz hasonlóan – hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja” — írja az ellenzéki képviselő a törvényjavaslat indoklásában. Hozzáteszi, hogy egy felmérés szerint a lakosság 83 százaléka támogatja ezen kezdeményezést. Ezt az is alátámasztja, hogy az Index által ezzel kapcsolatban indított szavazáson cikkünk megjelenésekor

a résztvevők 79 százaléka azt szeretné, ha minden bolt zárva lenne december 24-én.

További 11 százalék megelégedne azzal, ha csak bizonyos boltok tartanának nyitva, és csak 10 százaléknyian szeretnék, ha szenteste napján minden bolt nyitva tartana legalább délig.

Nem ez az első alkalom, hogy december 24. szabadnappá nyilvánítását szeretné kieszközölni a Jobbik-Konzervatívok a kormánynál. Az ellenzéki párt korábban már négy alkalommal nyújtott be hasonló tartalmú javaslatot. A téma jobbikos gazdája, Balassa Péter legutóbb idén június közepén nyújtotta be az ezzel kapcsolatos javaslatát. A Fidesz-KDNP októberben leszavazta a javaslatot: nekik fontosabb, hogy a végsőkig pörgetett vásárlás hajtsa a gazdaságot, mint az, hogy az emberek a családjukkal lehessenek az ünnep alatt. A boltok nyitvatartása nem csak a kereskedelemben dolgozók karácsonyi készülődését keseríti meg, de a plázákba csábított vásárlók sem a családjukkal töltik az idejükt.

A Lidl is kiáll a karácsonyi boltzár mellett: ők nem fognak 24-én kinyitni.

A Magyarországon piacvezető áruházlánc közleményben adta haírül „óriási és egyben úttörő” döntését. Ugyanitt hangsúlyozzák: fontosnak tartják, hogy példát mutassanak és tovább erősítsék Magyarország alapértékeit.

A család fontossága nem kérdés számunkra, ezért a szeretet ünnepére mind a 8500 munkavállalónk számára szabadnapot biztosítunk.

A vásárlók érdekében december 23-án meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek boltjaik.

Az áruházlánc egyébként a békemeneteket is szervező fideszes, álcivil szervezetekre hivatkozik. Az, hogy a CÖF-CÖKA is kezdeményezte a karácsonyi boltzárat utalhat arra, hogy az utolsó pillanatban kvázi „kegyet gyakorol” az Orbán-kormány, és mégsem kell aznap dolgozni, így váltva ezt a témát is politikai aprópénzzé.

(Címlapkép: Lidl/facebook)