A magyar árak már Európában járnak, de a bérünk még közel sem

A magyar élelmiszerárak lényegében elérték az európai uniós átlagot. Annyira megdrágult az élet hazánkban, hogy már egész pontosan EU-s átlag 98 százalékán vannak az élelmiszerárak – írta meg a 444 a G7 alapján.

Egyetlen év alatt is nagyon sokat romlott a helyzet. Egy éve még csak az uniós átlag 90 százalékán voltunk. A rekordmagas magyarországi infláció tehát érezteti hatását. Sokkal kevesebbet vásárolhatunk ugyanabból a pénzből.

Ellenben a fizetésünk nem emelkedett meg ennyivel, tehát egy átlag magyar kevesebbet vásárolhat.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy az EU-s élelmiszerárak eléggé összetorlódtak mostanra. Tíz éve még jóval nagyobb volt a különbség az egyes országok árszintje között. Azóta a magyar élelmiszerárak lényegében elérték a holland vagy a spanyol szintet, és a francia és a némethez képest is csak 9-10 százalékponttal alacsonyabbak.

Magyarországról nézve szomorú, hogy Romániában és Lengyelországban közel sem ilyen magas az élelmiszerek ára. Romániában az EU-s átlag 72 százaléka, Lengyelországban pedig csak a 74 százaléka. Utóbbi fogyasztói szempontból már jelentős árelőny Magyarországhoz képest, főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy a lengyel, de már a román bérszint is magasabb közben a magyarnál.

Bár a fizetésekben is megfigyelhető némi kiegyenlítődés Európában, ez messze nem akkora, mint az élelmiszerárakban. A bérek ráadásul számos közép-kelet-európai országban is dinamikusabban közeledtek az EU-átlaghoz, mint Magyarországon, ennek is köszönhető, hogy a bérekben már csak Bulgária maradt mögöttünk – írják.