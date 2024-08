A MÁV szerint csak kedd délelőtt állhat helyre a forgalom a Keleti pályaudvaron

Várhatóan kedd délelőtt állhat helyre a vasúti forgalom a Keleti pályaudvaron, azt követően, hogy vasárnap este a pályaudvar előtt kisiklott a Claudiopolis Kolozsvárról közlekedő InterCity vonat öt személykocsija - jelentette be a MÁV vezérigazgatója.

A Lázár János döntése nyomán posztjáról leköszönni készülő Pafféri Zoltán a helyszínen tartott hétfői sajtótájékoztatón közölte:

a balesetben senki nem sérült meg, jelenleg tart a baleseti elhárítás.

Utána mérik fel a károkat, majd állapítják meg a baleset okát, ezt követően adják át a forgalomnak a pályaudvart - közölte.

A gyors baleseti elhárítás annak köszönhető, hogy daru helyett emelőkkel tették vissza a kocsikat a sínre, így nem kellett megbontani a pálya fölötti felsővezeték-rendszert - tette hozzá.

A balul elsült esetről lapunk is beszámolt, ennek nyomán budapesti fejpályaudvar nem indít és nem is fogad vonatokat a műszaki mentés idején. Nagy nehézséget okozott ez már eddig is az agglomerációból ingázóknak. Közben a közlekedési szakértő Vitézy Dávid alaposan kiosztotta közlekedési minisztert a kis híján tragédiába fulladó vonatbaleset miatt, és jelezte, a fideszes kormánytagot tartja a fő felelősnek.

(Címlapkép: Kisiklott Intercity vonat a Keleti pályaudvar közelében 2024. augusztus 25-én. Jelentős korlátozásokra, késésekre, vonatkimaradásokra kell számítani. MTI/Mihádák Zoltán)