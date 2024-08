A megemelt fizetésük mellett közpénzből fizetett bérlakást is kapnak a Fidesz-kormány emberei

Miközben hazánk az Európai Unió legszegényebb országa, Orbán Viktor ismét pofátlanul megemelte a miniszterek fizetését, a hvg.hu pedig most azt is kigyűjtötte, milyen egyéb juttatásokat fizetünk közpénzből a Fidesz-kormány tagjainak. A lap július elején minden tárcának adatigénylést küldött, melyben arra kérték őket, hogy listázva küldjék el, mely állami vezetőnek bérel az adott minisztérium közpénzből hivatali lakást.

Aki állami vezetőnek minősül, az nem csak lakás, kocsi, de kiemelt egészségügyi ellátás, üzemanyagkártya és számítógép, telefon is jár.

„Miniszter úr lakásbérleti szerződésének aláíratása: 4 464 770 forint” – írta a hvg-nek az Agrárminisztérium. A furcsán megfogalmazott választ értelmezve kiderül, hogy a mosonmagyaróvári Nagy István agrárminiszter fővárosi lakhatásáért havonta nagyjából 372 ezer forintot fizetünk. Rajta kívül egyetlen más miniszter sem igényelt hivatali lakást. Még a hódmezővásárhelyi Lázár János sem, pedig vagyonnyilatkozata alapján nincs ingatlana Budapesten.

A szentendrei Vitályos Eszternek havi 470 ezer forintért bérelnek lakást a fővárosban.

Nyilván nem jár HÉV-vel, de ha így tenne, akkor a kormányfőnek így is mindössze 40 percet kellene utaznia, hogy Szentendréről Budapestre bejárjon dolgozni. Ugyan a vagyonnyilatkozata alapján Vitályosnak nincsen ingatlanvagyona, ám feltehetőleg kinevezése előtt sem volt hajléktalan, így megkérdőjelezhető a 96 négyzetméteres fővárosi lakás szükségessége, ami havonta 470 ezer forintjába kerül az adófizetőknek.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárának még egy ennél is nagyobb – 160 négyzetméteres – lakást bérel a Miniszterelnöki Kabinetiroda, igaz „csak” havi 230 ezer forintért.

Kovács és Vitályos a szolgálati lakás mellé 10 milliós autót is kap az államtól.

A Fidesz-kormány mindkét tagja Skoda Kodiaq típusú kisterepjáróval furikázik, derítette ki a hvg minisztériumi dokumentumokból. Ezek értéke használtan is 10 millió forint körül mozog. Természetesen a benzint is mi fizetjük.

A főpolgármester-választási cirkusz miatt lemondatott Szentkirályi Alexandra helyére lépő Vitályos egyéb juttatásokban is részesült:

⚫ gyermeknevelési támogatás: összesen bruttó 423 715 forint

⚫ cafetéria: 449 727 forint

⚫ iskolakezdési támogatás: 194 400 forint

⚫ úgynevezett „deviza napidíj”: 61 696 forint

A hvg azt is megnézte az Országgyűlés oldalán, hogy jelenleg 78 országgyűlési képviselőnek bérelnek Budapesten lakást, melyek havonta 30 millió forintjába kerülnek az adófizetőknek. A lap kiemelte, hogy Dömötör Csaba fideszes államtitkárnak is bérelnek egy 30 négyzetméteres lakást annak ellenére, hogy fővároshoz közeli Vácon több ingatlannal is rendelkezik.

(Címlapkép: Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. május 23-án. MTI/Koszticsák Szilárd)