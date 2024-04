A megfelelő traktor gumi kiválasztása (x)

Az egyes gumiabroncsok között nézelődve láthatjuk, hogy a traktorra felszerelhető változatok több tekintetben is eltérnek attól, mint amiket a személyautókhoz szokás használni. Gondolunk itt elsősorban a méretre, de maga a mintázat, a barázdák mélysége is teljesen különbözik. Mégis mire figyeljünk a vásárlás során?

A traktor gumiabroncs kialakítása

Természetesen felmerülhet a kérdés a laikusok körében, hogy mégis miért olyan a traktor abroncs, amilyen? A Gumiflex mezőgazdasági gumi kínálatában többféle kialakítással is találkozhatunk. A válasz a gyakorlatban viszonylag egyszerű, hisz minden gumiabroncs az adott gépezethez, járműhöz alkalmazkodik, valamint a feladathoz, amire használni fogják. A személygépjárművek esetében a legfontosabb, hogy megfelelő tapadást biztosítsanak az aszfalton alacsony, közepes és nagy sebesség mellett is.

Ezzel szemben nem sok száguldozó traktorral fogunk találkozni ideális esetben. A többségük a földeken mozog, azt csak ritkán hagyják el, de olykor szállításhoz is használják ezeket a járműveket. Mind a két feladathoz teljesen más abroncskialakításra van szükség. A traktor gumikról összességében elmondható, hogy sokkal nagyobbak, mint az átlagos, hétköznapi gumiabroncsok. Ez azért van, mert itt a jármű több tonnát nyom, nehéz körülmények között kell ekkora súlyt megmozgatni. Nem szabad, hogy elakadjon a laza talajon a traktor, irányítható kell, hogy maradjon és még a vezető kényelméért is felel. Nehéz úgy dolgozni, ha a jármű folyamatosan billeg, instabil.

Elsősorban a gumiabroncs felel azért, hogy a traktor megfelelően tudjon mozogni mind a földeken, mind az aszfalton. Külön találhatunk olyan gumit is, amit kifejezetten országúti használatra terveztek. Ezek általában sokkal kisebb barázdákkal rendelkeznek, hogy ideális legyen a tapadás. A földekre tervezett gumikon teljesen más a mintázat.

Terhelhetőség és vonóerő

Mindkettő elengedhetetlen ahhoz, hogy egy traktor gumiabroncsot ideálisnak nevezzünk. Ha a teherbírás túl alacsony, akkor még néhány méter megtétele is komoly kihívást fog jelenteni, ami a járműre, a sofőrre és a vontatott árura is komoly veszélyt jelenthet. Ha a vonóerő nem elegendő, akkor hiába a magas teljesítmény, a pótkocsi egy métert sem fog mozdulni.

A traktor gumiabroncsok sokkal sűrűbbek, keményebbek, mint az átlagos gumik, hogy a több tonna súly alatt se roskadjanak össze vagy deformálódjanak el.

A gumi kezelése is fontos

Az még önmagában nem elegendő, ha a traktor gumi robusztus, ellenálló és elbírja a jármű súlyát. A stabilitást, egyensúlyt is biztosítania kell, hogy ne legyen rémálom a jármű vezetése.

Az optimális haladási sebesség eléréséért is az abroncs felel. Ez egy komplex feladat, ezért is ajánlott a vásárlás során szakember véleményét is kikérni, hogy biztosra menjünk és garantáltan az a gumi kerüljön fel a járműre, ami minden tekintetben megfelel.