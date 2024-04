A munkahelyi stressz negatív hatása a szervezetre (x)

A stressz a modern világ egyik állandó kísérője; tapasztalhatjuk a családi életünkben és a mindennapi teendők intézése során, leggyakrabban mégis a munkahelyi környezetben jelentkezik. Ez kisebb mértékben hasznos lehet, terhelés alatt ugyanis sokszor jobban teljesítünk, a normális mértéket meghaladó munkahelyi stressz azonban komoly hatással lehet mind a mentális, mind a fizikai egészségünkre. Lássuk, mik ezek a hatások, és mit tehetünk ellenük!

A stressz fizikai hatásai

A folyamatos munkahelyi aggodalom hozzájárulhat a magas vérnyomás, a különböző szívbetegségek és az érrendszeri problémák kialakulásához, de emésztési gondokat, gyomorégést is előidézhet. A tartós stressz növeli a cukorbetegség kialakulásának kockázatát, alvászavarokhoz vezethet, emellett csökkentheti az immunrendszer hatékony működését. A legyengült szervezet és a pihenés hiánya egyet jelent a fertőzésekre és különböző betegségekre való esély növekedésével, ha pedig sokat vagyunk táppénzen, a felgyülemlett munka miatt csak tovább emelkedik a stressz-szintünk: láthatjuk tehát, hogy ez egy ördögi kör, amiből érdemes minél előbb kiszabadulni.

A stressz eredményeként kialakuló mentális problémák

Aki gyakran érzi magát kimerültnek, fáradtnak és stresszesnek, nagyobb eséllyel van kitéve a szorongás és a depresszió veszélyének. Az előző pontban is említett alvásproblémák a stresszel kiegészülve jelentős mértékben ronthatják a kognitív képességeket: csökken a koncentráció, megnehezül a döntéshozatal, feszültség és ingerlékenység lép fel, ami a teljesítmény romlásához is vezet, ez pedig természetesen a stressz-szint emelkedésével jár. Ez az állapot fokozza a szenvedélybetegségek kialakulásának esélyét, csökkentheti a libidót és evészavarokat is okozhat, fontos tehát, hogy még időben lépjünk.

Hogyan léphetünk ki ebből a spirálból?

A stressz az élet velejárója, ha azonban már olyan szinten van jelen a mindennapjainkban, hogy valamely fenti tünetet produkáljuk, valamit lépnünk kell. Amennyiben a problémáink oka a mérgező munkahelyi légkör, a legjobb az, ha elhatározzuk magunkat a váltás mellett. Sokszor nehéz meghozni ezt a döntést, az egészségünk azonban mindennél többet ér. Keressünk tehát egy jó önéletrajz sablont az interneten, és kezdjünk bele a munkakeresésbe!

Természetesen fel kell készülni arra, hogy ez is egy stresszes folyamat lesz, de vigasztaljon minket az a tudat, hogy ha sikerrel járunk, kikerülhetünk a mókuskerékből és nyugodtabb, kellemesebb légkörben dolgozhatunk majd tovább. Gondoljuk át alaposan, hogy mire vágyunk a leendő munkahelyünkön és hogy mi az, amiben biztosan nem szeretnénk kompromisszumot kötni. Ha ezzel megvagyunk, készítsünk egy önéletrajz sablont, amit a későbbiekben az adott álláspályázathoz igazíthatunk; írjunk egy meggyőző motivációs levelet, és bele is vághatunk a munkakeresésbe.

Addig pedig, amíg nem tudtunk elszabadulni a jelenlegi munkahelyünktől, kísérletezzünk a különböző stresszkezelési technikákkal: mozogjunk rendszeresen, táplálkozzunk egészségesen és próbáljunk meg minden este időben lefeküdni. Ismerkedjünk meg a relaxációs légzőgyakorlatokkal, a meditációval vagy a jógával; ezek az eszközök nem változtatnak a mérgező munkahelyi környezeten, de adhatnak egy kis lökést addig, amíg nem kezdhetjük meg életünk következő szakaszát.