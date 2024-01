Bencze János: A román gazdák kiállása követendő példa lehet a magyar gazdák számára

Tovább folytatódott a gazdák tiltazkoása Európa-szerte. A német gazdák után az elmúlt hetekben a román gazdák is egyre nagyobb számban mozdultak meg és fejezték ki elégedetlenségüket, aminek oka az alacsony felvásárlási árak, a növekvő költségek és az ukrán gabonahelyzet – írja Bencze János a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője és agrár szakpolitikusa. Csapatával Romániába indult, hogy közvetlenül a helyiektől tudják meg, milyen problémáik és megoldási javaslataik vannak az ottani gazdáknak.

Romániában a termelők és a kamionosok már másfél hete tüntetnek alacsonyabb adókat és igazságosabb támogatásokat követelve.

Bencze Jánosék egy nap alatt végigjárták a Partiumot Nagykárolytól Máramarosig, és román gazdákkal beszélgettek a helyzetről és a problémák megoldásáról. A beszélgetések során kiderült, hogy a román mezőgazdaság nagyon hasonló problémákkal küzd, mint a magyar – számolt be a jobbikos képviselő. A gazdák elmondták neki, hogy a számukra gond az ukrán gabona importja és az Ukrajnából érkező feldolgozott mezőgazdasági termékek jelentik a legnagyobb gondot. Ukrajnában a cukrot, az étolajat és a lisztet például az olcsó terményekből töredék áron állítják elő, és ez őket is ugyanúgy tönkreteszi, mint a magyar gazdákat – mutatott rá Bencze János. A magyarokhoz hasonlóan ők is azt látják az egyetlen megoldásnak, ha az Ukrajnából érkező termény és áru is ugyanazokkal a feltételekkel kerülhessen a piacra, valamint tegyenek rá vámot.

Hiába van benne Románia is abban az egyezségben, ami az ukrán gabona eladását nem, csak a tranzitját engedélyezi:

Először ömlött be Ukrajnából a gabona, utána megkötötték az egyezséget, de nem sokat segített. A román gazdákat nagyon rossz helyzetbe hozta az ukrán gabona

– mondta el egy román gazda Bencze Jánosnak.

Arról is beszámolt, hogy csalánosi határátkelőnél kisteherautókba pakolják át és úgy csempészik Romániába a lisztet és egyéb feldolgozott termékeket. Egyetértett a jobbikos agrárpolitikussal abban, hogy az európai gazdáknak közös érdeke összefogni. „Csak úgy jutunk megoldásra, ha a magyar gazdák, a román gazdák, a szlovákok, a csehek, a lengyelek mind összeállnak” – mondta. Szerinte csak két lehetőség van: vagy keresztülviszik az EU-s gazdák az akaratukat, vagy le kell cserélni az Unió vezetését. Ha a helyzet nem javul, akkor teljesen át kell alakítania a gazdaságát.

Bencze Jánost elkísérte útjára egy somogyi, gazdálkodó házaspár, akik pozitív tapasztalatokról számoltak be a román gazdák helytállásával kapcsolatban:

Amit látok, hogy itt tökösek a gazdák, és azt kívánom, hogy mi magyar gazdák is össze tudjunk fogni. És így a németekkel és a már szintén szervezkedő lengyel gazdákkal közösen fel tudjunk lépni a problémákkal szemben.

Úgy látják, hogy Romániában ugyanazok a problémák vannak, mint Magyarországon: a támogatásokkal kapcsolatos bürokrácia megfojtja őket, a nyomott áras ukrán gabona veszélyezteti a megélhetésüket.

A nehéz helyzetbe került romániai gazdák nagyon világos követeléseket fogalmaztak meg:

⚫ Az ukrán gabonára és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre kerüljön védővám.

⚫ Kapjanak föld alapú, hektáronként 100 eurós extra támogatást a román államtól.

⚫ B-kategóriás jogosítvánnyal vezethessék a traktoraikat és munkagépeiket.

⚫ Magasabb adóvisszatérítést kapjanak az üzemanyagok jövedéki adójából.

Utóbbi három követelést már teljesítette is a román állam. A gazdák úgy érzik megérte kiállni, és folytatni fogják harcukat. Bencze János szerint ez követendő példa a magyar gazdáknak.

A magyar gazdáknak ki is ki kell állni önmagukért, és a kormánypropagandával szemben megmutatni, hogy a magyar mezőgazdaság igenis bajban van!

A problémák tehát hasonlóak, mint itthon. A legnagyobb gond az Európára öntött olcsó ukrán gabona, ami védővám nélkül áramlik be. A megoldás az lenne, hogy ugyanazok a termelési feltételek vonatkozzanak az ukrán terményekre is, mint az európaira, és vissza kell állítani a védővámokat. Ez Európa minden országát érinti, ezért közös európai kiállásra van szükség.

(Címlapkép: Bencze János/YouTube)