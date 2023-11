A személyes márka egyre fontosabb az álláskeresés során (x)

Viszont egyáltalán nem szabad elfeledkezni róla, mivel hosszú távon hatalmas előnyt fog jelenteni, ha éppen állást keresünk, vagy új pozícióban szeretnénk elhelyezkedni.

A személyes márka több elemből áll

Itt elsősorban nem csak az önéletrajzra gondolunk, de az is fontos része lehet az egész megjelenésünknek. Oda kell figyelni rá, aminek a kialakításához már profi segítségét is használhatunk. A CV Shark önéletrajz útmutatója megmutatja, hogy mégis mire kell napjainkban odafigyelni. Gyakran azonban a digitális lábnyomunk is felér egy portfólióval.

Ha például vannak olyan szakemberek, személyek, akikre felnézünk, vagy szeretnénk egyszer eljutni arra szintre, ahol jelenleg ők is járnak, akkor érdemes megnézni, hogy mégis milyen digitális lábnyommal rendelkeznek. Ez egyszerűen megoldható: rá kell keresni az illető weboldalára, LinkedIn-profiljára, Facebook-oldalára, de akár az X/Twitter- vagy Instagram-fiókot is elemezhetjük.

Ezeken a platformokon aztán rengeteg információt fogunk találni. Részletesen fel lesz tüntetve, hogy mely cégekkel dolgozik együtt az illető, milyen konferenciákon ad elő, milyen eseményeken vesz részt, milyen cikkeket oszt meg vagy éppen olvas. Láthatjuk azt is, hogy mennyire folyik bele az iparági beszélgetésekbe, vagy szokott-e kommentelni. Ha ad interjúkat, azokat is megnézhetjük. Továbbá rákereshetünk az online és offline publikációkra, valamint azt is láthatjuk, hogy ír-e valamilyen szakmai magazinba rendszeresen.

Ha megnézzük a már említett platformokat, akkor ezeket az információkat szinte biztosan meg fogjuk találni. Ez alapján már láthatjuk, hogy milyen digitális megoldásokat használ a példaképünk a mindennapokban a személyes márka építésére.

Egy profi fotóra is szükség van

Egy szakember nem a családi nyaraláson készült képet fogja mindenhova feltölteni vagy éppen egy szelfit. Egy fényképész által készített profi fotóra lesz szükség, ami ráadásul jól fényelt is. Ha nem rendelkezünk ilyennel, akkor mindenképpen ajánlott erre energiát és időt áldozni. A legtöbb helyen aztán ezt a fotót fogjuk használni.

Elég csak megnézni az általunk követett személy profilképét a Google képkeresőben, és látni fogjuk, hogy szinte mindenhol ugyanaz a kép jön velünk szembe.

Fordítsunk időt a LinkedIn-profil kialakítására

A LinkedIn ma már egyszerűen megkerülhetetlenné vált, Magyarországon is. A legkönnyebben úgy építhetjük fel a saját profilunkat, ha keresünk egy szakembert, akit alapból követünk vagy felnézünk rá. Ez tökéletes alapot jelent arra, hogy mi is elkezdjük a kialakítást.

Továbbá arra is lehetőség van, hogy a profil aljára görgetve megnézhetjük, milyen csoportokban tag, kiket követ. Ezekbe a csoportokba mi is beléphetünk és aktívan tevékenykedhetünk.

Tippjeinket megfogadva egyszerűbbé válhat a személyes márka építése mindenki számára.