Adósságspirál? Csak a tartozások kamataira 3000 milliárdot fizet az állam

Jelenleg a magyar állam a mintegy 55 ezer milliárd forint államadósságból 3200 milliárd forintnyi devizahitellel tartozik a hitelezőknek - mutat rá a Népszava.

Nagy titokban egymilliárd eurónyi kínai hitelbe verte a magyarokat Orbán Viktor kormánya

Ráadásul a napokban derült ki, hogy a magyar állam nagy titokban egymilliárd euró hitelt vett fel három kínai banktól áprilisban.

Minderről sok további részletet nem tudni. Csak azt, hogy rövid idő alatt, 2027 áprilisáig kell visszafizetni.

Ez pont annyi pénz Kínától, amennyi pénzt az idén végleg elbukunk az uniós forrásokból.

Miután ez kiderült, a Népszava utánanézett, milyen hitelei vannak a magyar államnak, ezzel tehát a magyar embereknek.

A legnagyobb hiteleket a kínaiak adják

Jelenleg az új egymilliárd eurós (körülbelül 390 milliárd forintos) kínai hitel a legnagyobb tétel az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) devizahitelei között. Ennek közelébe csak a kínaiaktól a Budapest-Belgrád vasútra felvett 917 millió dolláros pénzösszeg ér.

Paks 2 kivitelezésére az orosz állam elvileg nyitott egy 10 milliárd eurós (3900 milliárd forintos) hitelkeretet a magyar államnak, de ezt a rendkívül magas kamata miatt azt az ÁKK a kötelező lehívott részletek után egyből újrafinanszírozza piaci forrásból.

A paksi hitel így jelenleg 44 milliárd forintos tartozást tesz ki.

A magyar állam folyamatosan vesz fel hiteleket a pénzpiacokról.

Ezek nagyobb részét nyilvános államkötvény-kibocsátásokkal végzi. A forintpiaci értékesítések is folyamatosan zajlanak. Hetente több aukciót is tartanak, és lakossági kötvényeket is eladnak. Ezek az ügyletek a devizahitelekkel szemben áttekinthetőek, és az aukciók adatait naponta közli az ÁKK.

Mindezzel együtt beszédes, hogy a Fidesz uralta állam többet költ az államadósságra, mint az egészségügyre (2553 milliárd forint). Az is kiderült, hogy GDP-arányosan a magyar állam költi a legtöbb pénzt államadósságra az EU-ban, ami az adóssághelyzet fenntarthatatlanságára utal.

(Címlapkép: Alfahír grafika)