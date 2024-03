Áll a bál az Operában

Elszabadultak az indulatok a Magyar Állami Operaház Carmina Burana előadása miatt. Carl Orff műve színpadra vitelének gondos előkészítése után ugyanis Ókovács Szilveszter igazgató úgy döntött, hogy a rövid, 70 perces zenemű előadását kettévágja egy félórás szünettel. A hivatalos indoklás szerint azért, hogy a büfé bevételei az operaház bevételeit növeljék. A koncepciót megálmodó karmester, Bogányi Tibor felháborodásában vette a kalapját és azonmód faképnél hagyta az intézmény. „Ezért dolgozunk éjjel-nappal, erre tettük az életünket! A Carmina Burana sikere is az egységben, feltartóztathatatlan ívében rejlik – ezt söpri el a mostani döntés. Ebben a formában nem tudom tovább vállalni a produkció dirigálását, az előadás nem felel meg a rendezői koncepciómnak!” – írta közösségi oldalán.

Ókovács láthatóan nem bánta, hogy az egyébként az opera oldalán agyondicsért karmester lelépett a színről válaszüzenetében szinte kitapintható az igazgató fölemelt középső ujja. „Több tiszteletet Orffnak - aki a szerző, ugyebár, és a világhírt művének ő vívta ki. Több tiszteletet az előadás lelkének, a Magyar Állami Operaház énekkarának! És több tiszteletet a 140 esztendeje Szküllák és Kharübdiszek között is fennmaradó, előrejutó OPERA intézményének. Több tiszteletet az éjszakai karmestersértődés nyomán órák alatt beugró dirigensnek!”

Több sem kellett az Orbán-féle kultúrpolitikai adminisztráció sokkjaitól egyre dühösebb értelmiségnek, elszabadultak az indulatok. Még tüntetést is szerveztek civilek.

Ókovácsról mindenki leszedte a keresztvizet, legplasztikusabban a pár hete 150 ezres civiltüntetést szervező Pottyondi Edina „pakolt oda” az igazgatónak. „A mozikban is gyűlöletes a csámcsogás, néha már én is zabálom a popcornt, mert egyébként elviselhetetlen a rágás zaj. Mintha bélpoklos tengerimalacokkal lennék összezárva 2500 forintért. És ahelyett, hogy a magaskultúra fellegváraiban irtanák ezt a konzumidióta zabálós hisztériát, az Operaházat vezető gyökér képes kettévágni a Carmina Buranát, hogy növelje a büfé bevételét. Már várom Orbán évértékelőjének félbevágását, hogy kolbászos katonákat szolgáljanak fel két nemzethalál-riogatás között, esetleg a focimeccsek is állhatnának 4/4-ből. Ja nem! Azért vannak szent dolgok, ellentétben a Carmina Buranával.”

A stand-uposnak azonban nincs mindenben igaza. A mű jogait birtokló németországi Carl Orff Alapítvány ugyanis azt válaszolta a mű szétdarabolásáról, hogy szokatlan megoldás, de nem példa nélküli, szerzői utasítás pedig nincs a kérdésben. „Koncerteken a zenekarok ilyenkor rendszerint tartanak is szünetet, hangolnak, pihennek, mielőtt folytatják az In taberna részt, amely egyébként az ivásról és a mulatozásról szól” – magyarázták el a Telexnek.

Az esetnek nemcsak művészeti, hanem gazdasági és politikai vonatkozásai is fölfeslettek.

Mint kiderült,

még a legutóbbi időkben is a miniszterelnök legidősebb lányának korábbi mentora, az örökké propellernyakkendős Zsidai Zoltán Roy cége üzemeltette az opera kávézóját, azonban az üzletember kegyvesztésen eshetett át, mert Ókovácsék elkergették. Ezért 100 millió forintra perli a büféje bevételeit magához ragadó állami intézményt.

Ennek mértékéről a 444 által készített cikkből lehet következtetni, vajon megéri-e Ókovácsnak ez az egész botrány. A riporter szemrevételezése szerint „a harmadik emeleti büfé mint helyiség pompás volt ugyan, de a pultra pillantva első reakcióként szabályosan megszédültem az ijedtségtől. »KIRABOLTÁK!«, ez a volt az első gondolatom. »IDŐGÉPEN HOZTÁK IDE 1990-BŐL!«, ez volt a második. Egy üvegtárlóban 10-12 féle hervadt sütemény, egy tányérnyi sajtos, sonkás és szalámis szendvics, a legbénább fajta, nem ropogós és nem sós, hanem plöttyedt, puha, úgynevezett »színházi« sajtos perec és piák. Ennyi. Ennél a Batthyány téri aluljáróban tesztelt Utasellátó is sokkal menőbb volt. EMIATT ÉG LÁZBAN AZ INTERNET NAPOK ÓTA??? Ennek a bevételeiből akarják kipótolni a balettkar fizetését? De akkor miért nem árulnak szinte SEMMIT???”

(Címlakép: Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója beszédet mond 22 leendő magyar állampolgár állampolgársági eskütételén az Operaházban 2023. október 8-án. MTI/Balogh Zoltán)