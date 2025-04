„Aki a hatalomért és pénzért bármire képes, abban sose szabad megbízni”

Miniszterelnök úr, végre egyetértünk! Ráadásul nem csak mi a Jobbiknál, hanem több millió magyar gondolja így, és pontosan ezért nem bízik önben és kormányában! A címben szereplő mondatot Orbán Viktor mondta, és talán nem is tudta, mennyire rávilágított arra, hogy miért akar a magyar emberek többsége nemcsak kormányt, de rendszert is váltani! - áll a Jobbik közleményében.

Ő és Európa legkorruptabb kormánya ugyanis számtalan alkalommal bizonyította, hogy kizárólag a hatalom megtartására fókuszál, és nem rest ennek érdekében a magyar nemzeti érdekeket is sutba vágni. Ezért szolgálnak idegen érdekeket, ezért döntött rekordokat a drágulás, ezért árad a bűn, ezért van romokban az egészségügy vagy éppen az oktatás, és ezért akarják élelmiszertermelő ország helyett akkugyarmattá tenni hazánkat. Ezért fordulhat elő, hogy míg ők Európa legnagyobb bankrablását és közpénzlopását is végrehajtották az MNB kifosztásával, a strómanok, oligarchák, rokonok, haverok pedig azóta is vidáman dőzsölnek a tisztességes magyarok pénzéből, a becsületes családok csak küszködnek.

- szögezi le a parlamenti párt.

Hozzáteszik, hogy Orbán Viktorban és a Fideszben egyre kevesebben bíznak. A Jobbiknál pedig mindent elkövetnek azért, hogy egyetlen, a nemzet ellen elkövetett bűn se maradhasson büntetlenül, hogy kormányváltás legyen 2026-ban, és végre egy élhető, biztonságos ország lehessen hazánk.