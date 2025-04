Sok pénzzel tartoznak a bankok a magyar embereknek!

A Jobbik évek óta szorgalmazza, hogy vessünk gátat a tranzakciós illeték arcátlan banki áthárításának, mivel erre most már többféle technikai lehetőség is adott. Most végre a kormány is kijelentette, hogy elvárja a bankoktól, hogy ne terheljék ügyfeleikre a rájuk kivetett illetéket, viszont adós maradt azzal, hogyan kívánja ezt garantálni! - áll Z. Kárpát Dánielnek, a Jobbik országgyűlési képviselőjének közleményében

Szeretnénk emlékeztetni: a tranzakciós illeték éves összege jóval meghaladja azt, amit családi pótlék formájában egy esztendő alatt kiutalnak a gyermeket nevelő családoknak. Álláspontjuk szerint az online árfigyelő kiterjesztése a bankok és pénzügyi szolgáltatók termékeire megoldást nyújthat az áthárítások leleplezése tekintetében, és ezt követően pusztán a nyilvánosság ereje is elég lehet arra, hogy a bankok ne próbáljanak többé visszaélni a saját ügyfeleik bizalmával.

- teszi hozzá a párt alelnöke.

A Jobbik parlamenti politikusa hozzáteszi, elvárják, hogy tiltsa meg a kormány a pénzügyi szektorra kivetett adók áthárítását, és ha így lesz, a magyar ügyfelek egy évnyi családi pótlék összegével biztosan gazdagabbak lesznek.