Amerika lehallgatja Orbán Viktort? + videó

Az embercsempészetből származó bevételből erősödik meg az európai szervezett bűnözés

- mondta Sas Zoltán, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője az Alfahír élő műsorában.

A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke felidézte, hogy Amerikában a szesztilalom idején a szeszcsempészek alapozták meg a későbbi szervezett bűnözői hálózatot és úgy látja, hasonló folyamat zajlik most az európai embercsempészbandák tevékenysége során. Jelezte, hogy a határőröket egyre durvább módon támadják az embercsempészek, akik személyenként kisebb vagyont kérnek el a migránsoktól.

Nemrég több mint 800 embercsempészet miatt elítélt külföldit engedtek szabadon, majd utasítottak ki Magyarország területéről. Ezzel kapcsolatban Sas Zoltán kérdéssel fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez hangsúlyozva, hogy a munkájukat sok esetben életveszélyes helyzetekben végző határőrök számára is megalázó, amikor azokat engedik szabadon, akik szinte biztos, hogy hazatérve ugyanazt folytatják. Ezért is döntött úgy Ausztria kormánya, hogy szigorít a beléptetésen, mivel a szabadon engedett embercsempészek jó része Ausztria felé indult.

Az osztrák hatóságok el is mondták, hogy nemzetbiztonsági kockázatot látnak ebben. Ez nem jó Magyarország nemzetközi megítélésnek, és a biztonsági helyzetünket sem erősíti

- jelentette ki Sas Zoltán.

A kormánysajtó korábban hosszan cikkezett arról, hogy a Pentagon állítólag magyar kormánytagokat, de még Orbán Viktort is lehallgatta. Azonban Sas Zoltán kezdeményezésére feloldották az erről szóló titkosítást és ebből kiderült, hogy az amerikai kormány nem végzett ilyen szintű lehallgatást hazánkban.

Az iratokból világosan kiderült, hogy alaptalan az a hivatkozás bármelyik sajtóorgánum, vagy kormánytag részéről, hogy az Egyesült Államok bármilyen ellenséges hírszerző tevékenységet folytatott volna Magyarország, illetve magyar politikusok ellen. Az iratokban ilyenek nem szerepeltek. Tehát aki erre hivatkozik, az egyszerűen nem mind igazat

- közölte a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikor elnöke.

Az orosz-ukrán háború kapcsán Sas Zoltán elmondta, normális dolog, ha a NATO szövetségi rendszerében vannak viták a kormányok között, de hangsúlyozta, nem szerencsés, hogy az Orbán kormány a napi belpolitikát a NATO katonai-védelmi kérdései elé helyezi.

Azért blokkolni adott esetben Svédország belépését a katonaiszövetségbe, mert politikailag bizonyos kérdésekről mást gondolnak úgy, hogy egyébként Svédország a Gripen vadászgépek miatt az egyik legfontosabb beszállítója a Magyar Honvédségnek, de ott vannak például a svéd vállról indítható rakéták is. Tehát nem szerencsés hiszen egy katonai szövetség akkor a legerősebb, ha nem feszíti belülről semmilyen más probléma, vagy legalábbis kívülről ez nem látszik

- tette hozzá.

Sas Zoltán szerint az Orbán kormány külpolitikája nyomán jelentős ellenállás alakult ki az Európai Unión és most már a NATO-n belül is. Ennek hatását a jobbikos képviselő szerint most még nehéz lenne megjósolni, de tény, hogy Magyarország, pontosabban a magyar kormány mindkét tekintetben kezd egyre jobban elszigetelődni.

Ebből kell olyan kiutat, hogy egységesen működjön a NATO és Magyarország biztonsága garantált legyen

Címlapkép: Sas Zoltán, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője. Fotó: Alfahír/Béli Balázs