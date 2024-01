Ami minden műhelybe kell: mérőszalag és szerszámok (x)

Függetlenül attól, hogy valaki hobbi vagy profi ezermester, bizonyos szerszámokra és eszközökre garantáltan szüksége lesz a mindennapokban. Ilyen lehet akár a mérőszalag, de sok más termék közül lehet és kell is válogatni. Az már csak hab a tortán, hogy mindegyiket el lehet látni saját megjelenéssel, logóval.

Mérőszalag, mint promóciós termék?

Természetesen ez nem egy olyan eszköz, amit mindenkinek lehet ajándékba adni. Gyerekek nem sok mindent tudnak kezdeni egy mérőszalaggal. Ezért is fontos, hogy a promóciós kampányt alapos tervezés előzze meg. Szerencsére a Zefi Reklámajándék szerszám és mérőszalag kínálatában mindent megtalálhatunk, amire akár egy hobbi barkácsolónak szüksége lehet, de profi asztalosokat is meglephetünk egy-egy eszközzel.

A promóciós termékek az arculat megerősítéséhez is hozzájárulnak. Ha például szeretnénk lecserélni a műhelyben található szerszámokat, akkor helyettük beszerezhetünk olyanokat, amin a cég logója és arculata helyezkedik el. Ezzel sokkal profibb arcunkat mutathatjuk az ügyfelek felé. A vásárlók értékelik azt, ha egy vállalat még a részletekre is odafigyel. Ha éppen a helyszínre megyünk dolgozni és emblémás táskából húzzuk ki az egyedi szerszámkészletet, arra garantáltan fel fognak figyelni az ügyfelek.

Vannak olyan eszközök, amik semmiképpen sem maradhatnak ki a készletből. Ilyen a mérőszalag, amiből többféle változat is elérhető: 2, 3 vagy 5 méteres, de acél mérőszalag kulcstartó is beszerezhető, valamint olyan, ami még BMI kalkulátorral is el van látva. A munkatársak mellett azokat az ügyfeleket is meglephetjük ilyen termékkel, akikről tudjuk nagyon jól, hogy használják őket a mindennapokban otthon és/vagy a munkahelyen.

Egy maradandó ajándék

A szerszámok nem éppen olyan eszközök, amiket az ember hetente vagy akár havonta lecserél. Ezért is nevezhetők ideális promóciós termékeknek, mivel hosszú távon bírják a strapát, gyakran előkerülnek majd, ráadásul az emblémát, logót is jól láthatóan el lehet helyezni rajtuk, így garantáltan minden egyes alkalommal eszébe fog jutni a felhasználónak a vállalkozás, amitől ajándékba kapta.

A reklámajándékokkal kapcsolatban ez egy fontos elvárás, hogy ne egyszer használatosak legyenek, mivel minél többször kerül elő, annál nagyobb lesz az esély a sikerre, a cél elérésére.

Mi lehet a cél egy promóciós szerszámmal?

Egy ilyen kampányt több célra is fel lehet használni. Növelhetjük a bizalmat a visszatérő vásárlók között. Megerősíthetjük a cég arculatát a műhelyben, ha mindenki egyedi megjelenéssel ellátott szerszámokkal dolgozik az ügyfeleknél.

Továbbá egy új termékcsoport bevezetése esetén még az üzleti partnereknek és a potenciális vásárlóknak is küldhetünk egy ajándék mérőszalagot, szerszámot. A tervezés és beszerzés ma már egyszerűen megoldható, rövid időn belül már osztogathatjuk is a promóciós termékeket.