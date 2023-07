Angol nyelv nélkül ma már minden elképzelhetetlen! (x)

Húsz vagy harminc évvel ezelőtt még teljesen elképzelhetetlen volt, hogy egy idegen nyelv ilyen szinten beszivárogjon az életünkbe, és átitassa a mindennnapjainkat. Csakhogy a globalizáció és az internet elterjedése miatt a határok leomlottak, így számtalan platformon jelent meg az életünkben az angol nyelv. Bátran nevezhetjük világnyelvnek, hiszen bárhova is megy az ember, az angol nyelvet használva biztosan meg fogja tudni értetni magát.

A terjedéssel együtt az iskolákban is alaptantárggyá vált az idegen nyelvek oktatása, ám ennek minősége sajnos hagy némi kívánnivalót maga után. Éppen ezért lehetséges az, hogy bár tanultál angolul, mégsem tudsz. Azonban semmiképp sem jó, ha ez így marad, így érdemes a The Bright Academy angol nyelvtanfolyamát elvégezned.

Miért érdemes online tanulni?

Ha megnézed a képző oldalát, akkor látni fogod, hogy ez egy online tanfolyam, ami híven jelzi, hogy az utóbbi években - kiváltképp a pandémia óta - a nyelvtanulás nagyban átalakult.

Korábban talán te magad is felhívtál volna egy nyelviskolát, és hetente kétszer a nyakadba vetted volna a várost, hogy sok más emberrel együtt tanuld a nyelvet a hagyományos módon. Ez persze több sebből vérzett, hiszen az utazásra elfecsérelt idő, a különböző célok és az eltérő tanulási tempó és igények miatt nem lehetett olyan ütemben haladni, mint amilyenben szerettél volna.

Ezt hivatott orvosolni az online változat, ahol nemcsak, hogy utaznod nem kell, de még a saját tempódban is haladhatsz. A kurzusokat a The Bright Academy több szinten kínálja, így ha úgy érzed, hogy az alapokat is tisztába szeretnéd tenni, akkor mindenképpen a teljesen kezdő tanfolyamot ajánljuk neked.

Bátran vágj bele!

Sokan azért nem vágtak bele a nyelvtanulásba, mert szégyellik magukat, hogy akár a gyerekek is jobban tudnak angolul, de ezeket a gondolatokat azonnali hatállyal ki kell söpörni a fejedből!

Egyrészt online, otthon tanulva senki sem fog pálcát törni feletted (mondjuk amúgy sem), másrészt pedig jó, ha tudatosítod magadban, hogy a gyerekek a már félig-meddig angol világba születtek. Ők már kicsi korukban hallottak angol szavakat, dalokat, nekik már teljesen egyértelműen beépült a szókészletükbe egy sor angol szó.

Kicsit olyan ez, mint az okostelefonok és egyéb kütyük: a legfiatalabb generáció tagjai a digitális bennszülöttek, vagyis ők már ebbe születtek bele!

Minél tovább halogatod a tanulást, annál több mindenről maradsz le!

Ne ess el a munkalehetőségektől!

A kurzus során nem csupán az alapvető nyelvtani és szókincsbeli tudásanyagot teheted magadévá, de még az állásinterjúk nyelvezetébe és az üzleti angol nyelvbe is nyerhetsz bepillantást. Nem véletlenül van ez, hiszen ma már alig akad olyan munkakör, ahol ne lenne elvárás az angol nyelvtudás.

Éppen ezért, ha nem szeretnél lecsúszni álmaid munkájáról, mihamarabb kezdj neki nyelvet tanulni!