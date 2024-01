Antifák miatt kerülhet gondba Orbán Viktor?

Egyre hangosabb diplomáciai feszültséget okoz Olaszország és Magyarország között, hogy a tavalyi, Kitörés túra idején brutálisan viselkedő, szélsőbaloldali antifák olasz származású fő vádlottját embertelen körülmények között tartják fogva Magyarországon – írja a 444. Az eset miatt politikai oldaltól függetlenül kiáltanak botrányt az olasz közvéleményben a magyar hatóságok intézkedései miatt.

Már Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is egyeztetett a kérdésben Orbán Viktorral telefonon, amit személyesen, Brüsszelben folytatnak holnap.

Magyarországon a tárgyalóteremben, ahol az előkészítő bírósági ülés zajlott hétfőn, megjelentek az elsőrendű vádlott családtagjai, újságírók, jogvédők és a nagykövetség munkatársai. Állításuk szerint mindannyiukat sokkolta a látvány, hogy 39 éves milánói nőt összebilincselt végtagokkal, vezetőszíjon tartották a tárgyalás három és fél órája alatt.

„Sokkoló volt, őrületes látvány. Úgy bántak vele, mint egy kutyával. (…) Ez az európai jogszabályok súlyos megsértése” - nyilatkozta az olasz sajtónak a hétfői ülés után Eugenio Losco, az egyik jelenlévő ügyvéd. „A lányommal úgy bánnak, mint egy állattal. A politikusok, a kormány, de sok újság is csak azzal a részével foglalkozik, hogy a lányom bűnös-e, figyelmen kívül hagyva, hogy közben az emberi jogok szégyenteljes lábbal tiprása folyik” - nyilatkozta a vádlott apja.

A vádlott egyik honfitársa, aki 3 hónapig volt cellatársa, és akit a bíróság elmarasztaló ítélete után kiutasították Magyarországról, elmondta tapasztalatait, a La Repubblica című lapnak. Az olasz lap cikkét a hvg.hu ismertette. Carmen Giorgio borzasztó börtönállapotokról számolt be: "állati mocsok, kiabálás, sértések, az emberekkel úgy bánnak, mint a kutyákkal." A nő szerint voltak lányok, akik zúzódásokkal tértek vissza a cellába, mert állítása szerint bántalmazták őket. „Hat-hét ember aludt egy cellában, amiben egy négyzetméteres vizesblokk és egy asztal volt. Nincs tűzhely, vízforraló és hajszárító. Sok lánynak mentális problémái voltak. Ilariával napokig nem aludtunk, olyanok voltunk, mint két szellem, karikás szemekkel. Az ágyak tele vannak poloskával”.

Elmondása szerint a tisztálkodás is csapnivaló volt. Napokig ugyanabban a ruhában voltak, csak azután kaptak rabruhát. Akinek nincs pénze, az négy guriga vécépapírt, egy tusfürdőt és egy fogkrémet kap egy hónapra. A menstruáló nők számára pedig gyakran nincs tampon. Az ágyneműt először hetente cserélték, végül már egy hónapon át is fent hagyták, mondta. Patkányok és galambok szinte szabadon közlekednek a rácsok között, de vannak annyira zárt cellák is, amelyeken csak egy tízcentis nyílás van, amin keresztül viszont még a levegő sem tud bejönni – foglalta össze a hvg. A napi egyszeri meleg étkezés egy ehetetlen leves volt délben, vacsorára konzervek és lekvár, ha pedig megpróbál félretenni valamit az ember későbbre, azt kidobják. Honfitársa az ételallergiája miatt kért mást enni, hideg rizst kapott üresen.

A nő szerint az edényeket csak egy ronggyal törölgetik el, ezért honfitársa nagyon félt, hogy elkap valamilyen fertőzést. Amikor a poloskacsípésekre panaszkodtak, vagy jelezte, hogy gyógyszerre van szüksége, azt a választ kapta, hogy „nem Olaszországban van”. Éjjel pedig különösen esélytelen volt segítséget hívni, volt, hogy egy nyolcadik hónapban lévő terhes nő miatt hiába dörömböltek, órákig nem érkezett senki.

Antonio Tajani külügyminiszter, a jobboldali-populista Forza Italia vezetője arról tweetelt, hogy megkérik a magyar kormányt, hogy figyelje a helyzetet, és lépjen közbe, hogy az olasz állampolgárok emberi jogai érvényesülhessenek. Piero Fassino Demokrata párti képviselő az olasz kormány beavatkozását kérte, hogy a vádlott szabadlábon védekezhessen és garantálva legyenek a jogai. Ugyanakkor már hét olasz európai parlamenti képviselő levelet írt az Európai Bizottságnak decemberben, azt firtatva, hogy tudnak-e az esetről és készülnek-e lépéseket tenni a jogsértések megszüntetése ügyében.

(Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Orbán Viktor kormányfő tárgyal a Karmelita kolostorban 2023. szeptember 14-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)