Az airsoft fegyverek akkumulátorai (x)

Az elektromos airsoft fegyverekhez energiaellátás szükséges, ezt pedig a gyártók akkumulátorokkal oldják meg. Az, hogy milyen akkumulátort használunk a fegyverhez, nagyban befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát.

Ennek következtében ez az alkatrész egyáltalán nem elhanyagolható, hanem egy nagyon fontos része a fegyvernek, ezért oda kell figyelni arra, hogy milyen terméket vásárolunk.

Az akkumulátorok típusai

Az Airsoftplaza.hu airsoft akkumulátorok és boxok kínálatában találhatunk LiPo és NiMH és Li-ion típusokat, ezek mindegyike más szempontból előnyös választás. Az akkumulátorokat Tamlya vagy Deans csatlakozók segítségével lehet a fegyverhez kapcsolni.

A NiMH, vagyis a Nikkel-metál-hidrid akkuk a legelterjedtebb típusok, mivel kedvező az áruk és biztonságosak. Nagy előnyük, hogy nem igazán érzékenyek a túl- vagy alultöltésre, és különleges tárolási igényei sincsenek.

Hátrányuk a súlyuk, ugyanis ezek az aksik nagyobbak és nehezebbek, valamint a teljesítményük is gyengébb a többi típusnál, de elsősorban ezt a típust ajánljuk a kezdők számára. Használatuk során érdemes rövidebb üzemidővel számolni.

A LiPo, azaz Lítium-polimer változat a legnépszerűbb airsoft alkatrész, mivel kicsi és könnyű, emellett azonban nagy teljesítményre képes. A kezelésük azonban sokkal nagyobb odafigyelést igényel, valamint könnyen túlmelegszik és a tárolásukra is oda kell figyelni.

Ezeknél a termékeknél könnyen megsérülhetnek a cellák, illetve azt is tudni kell róluk, hogy speciális töltővel tölthetők. Gyakorlott airsoftosok számára ezt a típust érdemes beszerezni, hiszen hosszú az üzemideje, azonban vigyázni kell a tűz- és robbanásveszélyre.

A Li-ion akkumulátorok az airsoftosok körében nem olyan elterjedtek, de a jövőben várható, hogy egyre kedveltebbé fognak válni. Ez a típus jobb energiasűrűséget és hosszabb élettartamot kínál, bár az érzékenység ennél a típusnál is megtalálható.

Az akkumulátorfeszültség

Az aksi feszültsége a fegyver teljesítményét befolyásolja, valamint a lövedék sebessége is függ tőle. Általánosságban elmondható, hogy a magasabb feszültségű termékek nagyobb teljesítményre képesek, azonban érdemes velük vigyázni, mivel könnyen túlterhelhetik a fegyvert. A feszültség ugyanis meghatározza azt, hogy milyen sebességgel működik a fegyver motorja és a magasabb feszültség nagyobb megterhelést jelent a fegyver számára.

A kapacitás

A kapacitás is egy fontos mutató, ezt mAh-ban szokták megadni a gyártók. Ez az érték azt jelzi, hogy maga az akkumulátor mennyi ideig tud energiát biztosítani. Ha nagyobb mAh-s verziót vásárolunk, akkor a játékidőt tudjuk megnövelni. A hosszabb üzemidő azonban súlynövekedéssel is jár, tehát a magasabb kapacitás nagyobb súllyal is jár.

Az akkumulátorok megfelelő kiválasztása és helyes kezelése rendkívül fontos, ezért célszerű akku boxot beszerezni, melyben kényelmesen el lehet helyezni az aksit játék közben. A LIPO zsákot segítségével pedig biztonságosan lehet tárolni és szállítani az adott terméket.