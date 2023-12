Az energiafogyasztás és a nyomtató: mire figyeljünk? (x)

Az elmúlt pár évben hatalmas hangsúly került az energiafogyasztásra. A rezsicsökkentés megváltozása, az energiaválság és a kedvezőtlen gazdasági változások mind azt eredményezték, hogy az irodában is fokozottan oda kell figyelni az energiahatékonyságra. Ebben a nyomtató is nagy szerepet játszik.

Környezetbarát nyomtatás? Nem álom többé!

A következő irodai eszköz beszerzéséhez profi segítséget is használhatunk. Ilyen például a TechOffice oldalán található nyomtatóválasztó is. Ma már nem is olyan egyszerű művelet kiválasztani a következő nyomtatót az irodába. Sokkal több szempontot kell figyelembe venni, amihez az elmúlt években csatlakozott az energiahatékonyság is.

Kevesen tudják, de a nyomtató nagymértékben befolyásolja a rezsiszámlán szereplő összeget. Természetesen az eszköz lecserélése még nem jelenti azt, hogy az iroda teljesen zöld lesz, de az biztos, hogy megtehetünk egy lépést a fenntarthatóság felé. Sokszor nem is a nyomtató jelenti a nagy különbséget, hanem az, ahogyan használjuk. Konkrétan a papírhasználat mértékét a felére csökkenthetjük azzal, ha innentől a kétoldalas nyomtatást fogjuk választani.

Ha régi a géppark, azt is érdemes minél hamarabb lecserélni modern eszközökre. A régi technológiák kifejlesztése során még nem volt feltétlenül szempont a környezetbarát kialakítás. Az energiahatékonysági besorolás is nagy segítséget jelent abban, hogy a megfelelő eszköz kerüljön beszerzésre. Keressük az A vagy A+ jelölést a vásárlás során. Ha egy irodai nyomtató eléri a 3-5 éves kort, akkor az energiahatékonysága is csökkenni fog. Ez annak “köszönhető”, hogy az alkatrészek elkoptak, így több energiára van szükség ugyanannak az eredménynek az eléréséhez.

Költséghatékony és környezetbarát nyomtatás

Pár egyszerű szempontot követve máris fenntarthatóbbá varázsolhatjuk az iroda legfontosabb eszközét. Az egyik ilyen, ha olyan terméket keresünk, ami több funkcióval is rendelkezik. Amivel egyszerre tudunk nyomtatni, szkennelni, fénymásolni és akár faxolni, az lesz az ideális választás.

Csak akkor nyomtassunk ki bármilyen dokumentumot, ha feltétlenül szükséges. Amikor a helyzet engedi, válasszuk mindig a kétoldalas nyomtatást. Továbbá ha elérhető a nyomtatón környezetbarát, eco beállítás, azt mindenképpen használjuk a mindennapok során.

Az egész iroda fenntarthatóvá válhat

A nyomtató lecserélése esetén számtalan megoldás közül választhatunk. Ilyen lehet például az is, ha a számítógépeken, laptopokon a képernyő fényerejét 100%-ról 70%-ra vesszük le, amivel máris 20%-kal csökkenthetjük az energiafogyasztását az eszközöknek.

Ha egy ideig nem használjuk a gépeket, akkor mindig helyezzük őket alvó módba. A nap végén pedig érdemes kihúzni minden olyan berendezést, amit nem szükséges éjjel-nappal bekapcsolva hagyni. A világításhoz mindenképpen LED izzókat használjunk, amelyek sokkal hatékonyabbak, mint a hagyományos változatok.