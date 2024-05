Putyin az orosz-kínai gazdasági kapcsolatokat méltatta Harbinban

Az orosz-kínai gazdasági kapcsolatokat méltatta pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök az északkelet-kínai Harbinban, az orosz-kínai kereskedelmi expó megnyitóján.

Az MTI tudósítása szerint kínai látogatásának második napján tartott beszédében az orosz államfő kiemelte, hogy

a kétoldalú kereskedelem mérlege 2023-ban rekordot döntött, és meghaladta a 240 milliárd dollárt. Biztosított afelől, hogy a két ország közötti gazdasági partnerség "garancia az energiaellátás biztonságára".

"Oroszország képes és nyitott arra, hogy folyamatosan ellássa a kínai gazdaságot, a vállalatokat és a településeket megfizethető és ökológiailag megfelelő energiával" - jelentette ki Putyin.

Moszkva elkötelezett amellett, hogy tovább mélyítse a kétoldalú együttműködést Kínával

Moszkva és Peking együttműködése továbbá serkenti az új iparágak létrehozását, és javítja a Kínában és Oroszországban élő emberek jólétét és életminőségét is - mondta az orosz elnök a TASZSZ orosz hírügynökség szerint. Hangsúlyozta azt is, hogy "az újabb technológiai forradalom hajnalán Moszkva elkötelezett amellett, hogy tovább mélyítse a kétoldalú együttműködést Kínával a fejlett technológiák és az innováció terén is".

A harbini gazdasági expóra Vlagyimir Putyint elkísérte Han Cseng kínai alelnök. Harbinban 2014-ben tartottak először ilyen rendezvényt azzal a céllal, hogy kínai és orosz vállalatok kapcsolatokat építsenek és együttműködési megállapodásokat kössenek. Harbin az Oroszországgal határos Hejlungcsiang tartomány székhelye, a térségben sok orosz vállalat tevékenykedik.

(Címlapkép: Hszi Csin-ping kínai államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök koccint a moszkvai Kremlben tartott fogadáson 2023. március 21-én. MTI)