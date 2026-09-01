Azt hitték, véget ért az üldöztetésük, de tévedtek

Bencze szerint különösen a tuningautósok reménykedtek abban, hogy a TISZA programjában szereplő változások megvalósulnak. Azt állítja, hogy ennek ellenére több helyről továbbra is olyan esetekről érkeznek hírek, amelyekben a hatóságok tuningautónak vélt járműveket ellenőriznek.

A videóban egy konkrét gyakorlatot is kifogásolt. Állítása szerint egyes településeken kiképzett közterület-felügyelők céges parkolókba is bejárást kapnak, ahol lefotózzák az álló autókat, majd a tuningautónak vélt járművekről közérdekű bejelentést tesznek a közlekedési hatóságnál. Bencze ezt különösen aggályosnak tartja, és a korábbi rendszer besúgómechanizmusaihoz hasonlította.

A volt országgyűlési képviselő már korábban is rendszeresen foglalkozott az autósok helyzetével. Az Alfahírnek adott szeptember 5-i interjújában arról beszélt, hogy szerinte Magyarország szabályozása nem követi az autóipar és az autókultúra változásait, miközben az autós közösségnek nincs megfelelő érdekképviselete.

Bencze a mostani videójában azt hangsúlyozta: szerinte nem újabb szigorításokra, hanem egy olyan szabályozásra lenne szükség, amely kiszámíthatóbb helyzetet teremt az autósok számára.

Mi azt vártuk, hogy a TISZA ezt el fogja törölni – mondta, hozzátéve, hogy legalább addig féket kellene tenni az általa kifogásolt gyakorlatokra, amíg megszületnek az új, szerinte normálisabb szabályok.

Korábban megírtuk, hogy Bencze időközben a Szabad Mobilitásért Egyesület létrehozásán is dolgozik, amelynek célja az autóstársadalom érdekképviselete és egy európai szintű szabályozás kialakításának elősegítése.