Beismerte a 11 éves fiú brutális megölését, majd elsétálhatott

Felderítették Till Tamás gyilkosát – jelentették be a rendőrség keddi sajtótájékoztatóján, ahol újabb részletekről számoltak be a 2000 májusában Bajáról eltűnt gyerek ügyében indított nyomozással kapcsolatban.

Bogdány Gyula alezredes, Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője, a rendőrség Teve utcai székházában tartott sajtótájékoztatón azt mondta: egy F. János nevű 44 éves, jelenleg Budapesten élő férfi ismerte be az akkor 11 éves Till Tamás meggyilkolását, és erről vallomást is tett. F. János a gyerek megöléséről és elrejtéséről az elmúlt nyárig senkinek nem beszélt - írja a Telex.

F. János 2000. május 24-én 16 éves volt, és V. József tanyáján dolgozott. Kiment cigarettázni, majd az úton találkozott az arra kerékpározó Till Tamással, akitől segítséget kért. F. ezután a műhelynél lévő fatárolóba vezette a 11 éves fiút,

ott puszta kézzel bántalmazta, majd egy ácskapoccsal megölte – hangzott el a sajtótájékoztatón. A gyerek holttestén borda-, koponya- és csigolyatörést találtak, amelyek bántalmazásból származtak.

F. János a gyerek holttestét egy talicskán áttolta egy melléképületbe, építési fóliába csavarta, majd ott elásta, mert tudta, hogy a tanya tulajdonosa, V. József azt le akarta betonozni. Amikor a gyilkosság napján V. József visszatért a tanyára, leszidta F.-et, hogy nem végzett a munkával. F. János később egy kollégiumi társával fejezte be a betonozást.

Az nem derült ki, hogy F. Jánost mi motiválta a gyilkosságra, a rendőrség Till Tamás családjára való tekintettel ezt nem árulta el, és velük is csak a sajtótájékoztatóval egyidőben közölték a nyomozás végeredményét. Kérdésre Bogdány Gyula alezredes elmondta, hogy az elkövető megbánást tanúsított a negyedik kihallgatás során, összeroskadt a bizonyítékok súlya alatt. Bogdány a motivációkkal kapcsolatban a 16 éves korú elkövető a „nem kialakult személyiségére” hivatkozott.

Mivel Till Tamás gyilkosa a tett idején 16 évesnél idősebb, de 18 évnél fiatalabb volt, és 2000-ben követte el tettét, a bűncselekmény nem évül el, de F. János büntethetősége 2015-ben elévült. Ezért tanúként hallgatták ki, majd szabadon távozhatott

– mondta Petőfi Attila vezérőrnagy.

Mint kiderült, V. Józsefnek és a holttest elásásával korábban gyanúsított K. Róbertnek semmi köze nem volt a cselekményhez.

V. József és K. Róbert (korábban K. Péterként említették), és F. János is kiemelten szerepelt a mostani nyomozásban, az ő egykori kapcsolatrendszerüket is külön vizsgálták. Az elmúlt négy hónapban 43 tanút hallgattak ki, köztük a bajai speciális iskola 25 egykori diákját és pedagógusát is, illetve genetikai- pszichológiai, antropológiai és vegyészeti szakértőt, valamint nyomszakértőt is igénybe vettek.

A tanúvallomások során senki nem erősítette meg, hogy K. Róbert baráti viszonyban lett volna a nála 4 évvel idősebb F. Jánossal, de a nyomozóknak feltűnt az is, hogy míg az előbbit rendkívül szorgalmas, nagy munkabírású, világos életcélt maga elé tűző, keresményeivel gondosan gazdálkodó, józan és érett fiatalemberként jellemezték, F. János esetében a profil ezzel éppen ellentétes elemeket tartalmazott.

Őt ugyanis gyerekes gondolkodású, nagyotmondó, hencegő, a szabadidejét nagyrészt videojátékokkal és tévénézéssel töltő illetőként írták le a 2000-ből származó pedagógiai értékelésben. Olyan személynek tartották, akinek nincsenek barátai. Kiderült az is, hogy K. Róbert soha nem dolgozott V. József tanyáján, ezt egy vallomás sem erősítette meg. Egy jelenleg is a városban élő egykori kollégista nem csak azt mondta el a rendőröknek, hogy K. Róbert nem dolgozott a tanyán, de azt is, hogy ő rendszeresen dolgozott ott F.-vel.

A kihallgatottak közt többeket eredetileg F. vette rá arra, hogy hivatkozzanak K. Róbertre és nekik azt is elárulta, hogy hol van a holttest. Ezek a tanúk később bevallották a rendőröknek, hogy valótlant állítottak előzőleg, sokuk nem is ismerte K. Róbertet. Végül november 28-án, egy tervszerűen felépített kihallgatás során ismerte el F., hogy ő ölte meg Till Tamást. A rendőröket eredetileg az vezethette félre, hogy korábban egyetlen vallomás szerint sem dolgozott a tanyán az elkövető.