Bekeményít a BKK: hétköznap este is első ajtós felszállási rend lép életbe

Péntektől hétköznap estékre is kiterjeszti az első ajtós felszállási rendet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) - közölte a társaság kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint fokozatosan vezetik be, hogy

este nyolc óra után a fővárosban közlekedő buszokon és trolikon a járművezetők a felszálláskor ellenőrzik az utazási jogosultságok meglétét.

Azt írták, hogy az intézkedést szakaszosan léptetik életbe, a tervek szerint március közepétől már valamennyi buszra és trolira - a Rákóczi úton közlekedő járatok bizonyos szakaszainak kivételével - hétköznap este, illetve hétvégén és ünnepnapokon csak az első ajtónál lehet felszállni.

Az új esti felszállási rendet péntektől a 11-es, a 182-es és a 184-es buszon, valamint a 70-es, a 74-es és a 78-as trolibuszon vezetik be. A 110-es és a 112-es busz esetében csak a budai szakaszon lép életbe az első ajtós felszállás. A Bosnyák tér és a Március 15. tér közötti pesti szakaszon továbbra is minden nap, minden időszakban az összes ajtót lehet le- és felszállásra használni - ismertette a részleteket a társaság. A bevezetés időszakában hétköznap esténként a járművezetők mellett a BKK utaskoordinátorai is segítik a közlekedőket a felszállási renddel kapcsolatban.

A BKK közlése szerint az utasok gyorsan megszokták az első ajtós felszállást, és pozitívan ítélik meg annak hatását, nevezetesen, hogy növekedett az utasok biztonságérzete, illetve a becsületesen, jeggyel vagy bérlettel utazók érdekeit szem előtt tartva könnyebben kiszűrhetők a bliccelők. Hozzátették, hogy a kezdeti időszakban előforduló hosszabb felszállási idő is jelentősen lerövidült mára, az ügyfelek hozzászoktak, hogy időben előkészítsék utazási okmányaikat, és ne álljanak meg az első ajtó közelében, hanem a járművek belső részén foglaljanak helyet.

(Címlapkép: Elsőajtós trolibusz a Keleti pályaudvarnál 2023. december 31-én - Sándor Zoltán/Alfahír)